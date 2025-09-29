신안군, ‘문화’로 지방소멸 위기 돌파 선언

전체 예산의 4.66% 문화예술 투자, 문화예술 예산 비율 전국 1위



신안군청 전경

전남 신안군이 문화와 예술을 핵심 성장 동력으로 삼아 관광 도시 도약과 지방소멸 위기 극복의 해법을 제시하고 있다.신안군은 지난해 전체 예산 8772억 원 중 4.66%인 409억 원을 문화예술 분야에 편성해 전국 226개 기초자치단체 중 문화예술 예산 비율 1위를 기록했다.이는 국제적으로 문화 선진국의 기준으로 여겨지는 2%를 훨씬 상회하는 수치로, 신안군의 문화예술 발전에 대한 강력한 의지를 방증한다.특히 신안군의 이같은 문화예술 투자 기조는 올해 문화체육관광부 예산이 정부 총예산 677조 원의 1.05%인 7조 1214억 원으로 국가적 문화 재정 축소 흐름 속에서도 이어져 지방소멸 위기를 문화로 돌파하려는 혁신적인 시도로 평가받고 있다.신안군은 그동안 1섬 1뮤지엄과 1섬 1정원 조성 사업을 비롯해 피아노 축제, 샴막 예술 축제 등 문화·예술·역사·자연이 조화된 다채로운 프로젝트를 꾸준히 추진해 왔다.이러한 전략은 각 섬의 고유한 문화 자산을 발전시키고 지역이 스스로 자생력을 확보하는 견고한 기반이 되고 있다는 평가를 받고 있다.신안군 관계자는 “과감하고 지속적인 문화예술 분야 투자를 통해 전국 최고 수준의 예산 비율을 기록하며 세계적인 문화예술 도시로 발전시켜 나가겠다”며 “문화와 예술을 미래 성장 동력으로 삼아 지방소멸 위기를 극복하고 군민들의 문화 향유 기회를 확대하겠다”고 말했다.신안 류지홍 기자