여수석유화학산단, 방폭·화재 안전 센터 개소

방폭·화재 안전 제품에 대한 시험·인증과 전문교육 등 지원



김영록 전남지사가 29일 여수산단 ‘방폭·화재안전 센터 개소식’에서 주요내빈들과 테이프 커팅을 하고 있다.

전남 여수 국가산업단지의 폭발·화재 사고 예방과 안전 교육을 지원하는 ‘방폭·화재안전 센터’가 29일 문을 열고 본격적인 운영에 들어갔다.이날 개소식에는 김영록 전남지사, 정기명 여수시장, 이상훈 한국산업단지공단 이사장, 천영길 한국건설생활환경시험원장 등 100여 명이 참석했다.방폭·화재안전 센터는 2023년부터 국비 165억 원 등 257억 원을 투입해 연면적 2030㎡에 방폭시험동, 실화재시험동 등 총 3개 동으로 건립됐다.국제시험소 수준의 장비와 시설을 갖추고 폭발 위험이 상존하는 사업장에서 사용되는 방폭·화재안전 제품에 대한 시험·인증과 전문교육을 지원하게 된다.산업안전보건법에 따르면 석유화학 플랜트 등 폭발위험 사업장에서는 반드시 방폭 인증을 받은 전기제품을 사용해야 한다.그동안 호남권에는 관련 시험·인증 기관이 없어 기업들이 서울, 충북, 울산 등 타지역을 오가야 하는 불편이 있었다.이번 센터 개소로 기업들은 여수에서 시험·인증·컨설팅·교육 등 전 과정을 통합 지원받을 수 있어 시간과 비용 절감은 물론 기술 고도화에도 도움이 될 것으로 기대된다.김영록 지사는 “방폭·화재안전 센터 개소는 전남의 산업 안전 생태계가 새롭게 도약하는 신호탄”이라며 “센터를 통해 석유화학 산업의 안전관리 체계를 고도화하고 미래 성장 산업 지원에 힘쓰겠다“고 말했다.여수 류지홍 기자