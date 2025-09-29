전남도, 여수세계섬박람회에 1611억 투입 총력 지원

18개 실국이 16종, 935억 원 규모의 연계사업 발굴

2026년 개최 예정인 도 단위 행사 여수에서 집중 개최



명창환 전라남도 행정부지사가 30일 도청 브림핑룸에서 ‘2026 여수세계섬박람회’ 집중 지원 계획을 밝히고 있다.

전남도는 29일 2026여수세계섬박람회 성공 개최를 위해 기본사업비 248억 원, 확대사업비 428억 원 등 1611억원을 투입해 총력 지원에 나서기로 했다.기본사업비는 기획재정부에서 국제행사 승인 시 확정된 예산으로 박람회장 조성 및 운영, 홍보 마케팅, 조직위 운영에 사용된다.확대 사업비는 박람회장 사후 활용과 부족한 콘텐츠 개발, 홍보 마케팅을 위해 추가로 도비와 시비를 투입하는 예산이다.랜드마크와 섬 테마존, 야외공연장, 입구게이트 조성 및 콘텐츠 개발, 홍보마케팅 등에 활용된다.연계 사업비는 박람회와 연계해 전남도와 여수시에서 자체적으로 지원하는 예산이다.연계사업으로는 주 행사장 진입도로 확장과 개도 섬어촌문화센터 건립, 제7회 섬의 날 행사, 도시 숲 및 실외 정원 등 16개 사업이 추진된다.전남도는 최근 여수세계섬박람회 지원 TF를 구성하고 지난 3일 킥오프회의를 시작으로 세 차례 회의를 통해 18개 실국이 16종, 935억 원 규모의 연계사업을 발굴했다.또 2026년 개최 예정인 도 단위 행사와 민간단체 행사를 포함한 다양한 행사를 전 실국이 집중 발굴해 여수에서 중점적으로 개최할 계획이다.이밖에 박람회 개최 전 붐업조성을 위해 2026년 전남 섬 방문의 해 운영, 2026년 8월 개최되는 제7회 섬의 날 기념행사, 여수음악제 등을 개최하고 박람회 기간에는 ▲2026 문화의 달 행사 ▲남도 K-가든 페스티벌 ▲제3회 김밥 페스티벌 ▲2026소금 박람회 ▲남도 주류 페스티벌 ▲국제 섬 워크캠프 등 전남도 주요 행사들을 여수에서 집중 개최할 계획이다.명창환 전남도 행정부지사는 “이번 박람회는 전남 섬의 매력과 가치를 세계에 알릴 절호의 기회”라며 “전남도는 TF를 중심으로 예산과 행사를 여수에 집중하고, 정례적인 회의를 통해 성공 개최를 지원하겠다”고 밝혔다.여수 류지홍 기자