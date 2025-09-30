강서구, 65세 이상 어르신에 ‘운동 지원’ 10만원

수영장·탁구장·재활 운동 등 전국 제로페이 가맹시설
스포츠 강좌 수강료·시설 대관료 결제에 사용 가능
서울 강서구가 어르신들의 건강한 생활을 돕고 사회참여를 활성화하기 위한 ‘어르신 스포츠 상품권’ 2차 신청자를 모집한다고 30일 밝혔다.
이 상품권은 수영장, 탁구장, 재활 운동, 척추 운동 등 전국 제로페이 가맹 시설에서 사용할 수 있다. 스포츠 강좌 수강료 외에 시설 대관료를 결제할 때도 활용할 수 있다.
지원 대상은 만 65세 이상 모든 어르신으로, 모바일 상품권 10만원을 지원한다.
어르신 스포츠 상품권 공식 홈페이지나 전화로 신청하거나, 주민센터나 강서구청을 방문하면 된다. 신청 인원이 많으면 예산 소진으로 조기 마감될 수 있다.
앞서 지난 8월 1차 기간에는 65세 이상 기초연금 수급자에게 5만원 상당의 상품권이 지급됐으나, 이번 2차 기간에는 지원 대상과 금액이 확대됐다. 1차 사업 참여자도 2차 지원을 받으려면 다시 신청해야 한다.
진교훈 강서구청장은 “이번 스포츠시설 이용료 지원을 통해 더 많은 어르신이 활력 있는 노년을 즐기고 건강을 지키길 바란다”고 전했다.
김주연 기자
