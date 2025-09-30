강서구, 65세 이상 어르신에 ‘운동 지원’ 10만원

수영장·탁구장·재활 운동 등 전국 제로페이 가맹시설

스포츠 강좌 수강료·시설 대관료 결제에 사용 가능



강서구 ‘어르신 스포츠 상품권’ 지원

강서구 ‘어르신 스포츠 상품권’ 지원

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 강서구가 어르신들의 건강한 생활을 돕고 사회참여를 활성화하기 위한 ‘어르신 스포츠 상품권’ 2차 신청자를 모집한다고 30일 밝혔다.이 상품권은 수영장, 탁구장, 재활 운동, 척추 운동 등 전국 제로페이 가맹 시설에서 사용할 수 있다. 스포츠 강좌 수강료 외에 시설 대관료를 결제할 때도 활용할 수 있다.지원 대상은 만 65세 이상 모든 어르신으로, 모바일 상품권 10만원을 지원한다.어르신 스포츠 상품권 공식 홈페이지나 전화로 신청하거나, 주민센터나 강서구청을 방문하면 된다. 신청 인원이 많으면 예산 소진으로 조기 마감될 수 있다.앞서 지난 8월 1차 기간에는 65세 이상 기초연금 수급자에게 5만원 상당의 상품권이 지급됐으나, 이번 2차 기간에는 지원 대상과 금액이 확대됐다. 1차 사업 참여자도 2차 지원을 받으려면 다시 신청해야 한다.강서구는 신청 서류를 검토한 뒤 선정자에게 개별 통보할 예정이다. 상품권은 10월 중 지급될 예정이다. 사용 기한은 연말까지다.진교훈 강서구청장은 “이번 스포츠시설 이용료 지원을 통해 더 많은 어르신이 활력 있는 노년을 즐기고 건강을 지키길 바란다”고 전했다.김주연 기자