성동구, 유튜브 채널 ‘성수 라이브’…연무장길까지 확대

‘성수 라이브(LIVE)’ 유튜브에서 송출된 성수역 3번 출구 앞 모습. 성동구 제공

서울 성동구가 성수역 일대 실시간 인파 혼잡 상황을 제공하는 폐쇄회로(CC)TV 방송시스템인 ‘성수 라이브’를 연무장길까지 확대 운영한다고 30일 밝혔다.서울의 대표적인 명소로 자리 잡은 성수동에 주말과 휴일마다 수만 명의 인파가 몰리는 가운데 안전 관리 대책의 필요성이 크게 드러났다. 이에 성동구는 지난해 10월부터 성수역 4개 출구 주변의 CCTV 영상을 유튜브 채널을 통해 실시간 송출해 주민과 방문객들이 인파 혼잡도를 실시간으로 확인할 수 있도록 했다.지난 26일부터는 연무장길 1곳도 추가해 성수역 각 출구를 비롯해 총 5개 지점의 인파 상황을 확인할 수 있다. 유튜브 채널명도 ‘성수역 라이브(LIVE)’에서 ‘성수 라이브(LIVE)’로 변경했다.또한 영상 송출 방식도 기존 15초 단위 4개 화면 롤링(자동 전환)에서 12초 단위 5개 화면 롤링으로 개선해 더 많은 현장 상황을 빠르게 확인할 수 있게 했다. 개인정보 보호를 위해 영상은 흐림(Blur) 처리돼 송출된다.정원오 성동구청장은 “거리 혼잡도를 빠르게 확인하고 안전하게 이동할 수 있도록 돕는 생활 안전 서비스를 지속적으로 지원하기 위해 힘쓰겠다”고 말했다.유규상 기자