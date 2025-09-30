서울Pn

검색

한강벨트에 20만호… 입주 6.5년 앞당긴다

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

의료 공백 없게… 마포 ‘비상 진료 체계’ 구축

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

명절엔 이웃 사랑… 성북 ‘음식 꾸러미’

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

[단독] ‘장기 금지령’ 탑골공원… 내년 초 실내

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

김정희 전남도의회 교육위원장, 추석 맞아 전통시장 장보기로 ‘지역사랑 실천’

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

순천웃장에서 순천교육지원청과 함께 온기 불어넣어


  •
김정희 전남도의회 교육위원장이 허동균 순천교육장 등과 함께 전통시장 장보기를 통해 상인들에게 힘을 북돋워주고 있다.


김정희 전남도의회 교육위원장이 30일 민족 최대의 명절 추석을 앞두고 순천 웃장을 찾아 ‘전통시장 장보기 행사’에 참여해 상인들을 응원했다. 단순한 장보기를 넘어, 지역의 숨결을 담고 있는 전통시장에서 상생과 나눔의 가치를 되새기며 지역경제에 온기를 불어넣는 뜻깊은 자리로 마련돼 호응을 받았다.

이날 행사에는 허동균 순천교육장을 비롯 차봉근 행정지원과장, 황인홍 재정지원과장 등 교직원들도 함께 동참해 상인들을 위로하고 힘을 북돋웠다. 이들은 전통시장의 정겨운 분위기 속에서 따뜻한 마음을 담아 장을 보며, 상인들과 손을 맞잡고 경제적 어려움을 함께 극복하자는 의지도 다졌다.


  •
김정희 전남도의회 교육위원장이 허동균 순천교육장 등과 함께 전통시장 장보기를 통해 상인들에게 힘을 북돋워주고 있다.


김 위원장은 장터 곳곳을 돌며 상인들과 직접 대화를 나누며 애로사항을 경청하고 격려의 말을 전했다. 그는 “전통시장은 단순히 물건을 사고파는 곳이 아닌 세대와 세대를 이어주는 삶의 이야기와 정이 담긴 공간이다”며 “경제가 함께 살아나기 위해서는 현장을 지키는 분들의 노력이 가장 소중하다”고 강조했다.

김 위원장은 교육현장과 지역사회의 연결성을 강조하며 “아이들을 가르치는 교육은 결코 교실 안에서만 이뤄지지 않는다. 모두가 함께 손잡고 나누는 실천이 곧 미래 교육을 밝히는 힘이 된다”며 순천교육지원청과 교직원들의 동행에 감사의 마음을 표했다.


순천 최종필 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

“광희동 이상 무” 주민 안전 지킴이 떴다

중구 지역공동체 ‘광희 가디언즈’

선제 대응 빛난 성동… “6년간 침수 피해 제로”

노후 하수관 교체·빗물받이 등 준설 정원오 구청장 “안전 도시 만들 것”

중장년 취업하자! 서초 오늘 ‘점프 어게인’

구직 정보 제공·심리 회복 강의

공원·교통 좋아! 구민 94% 도봉 행정 ‘만족’

여가 시설·1호선 역사 개선 선호

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr