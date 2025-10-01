4~7일 인천 원적산·만월산 터널 ‘무료’…13만7000대 혜택



원적산 터널. 인천시 제공

인천시는 추석 연휴 기간인 10월 4일 0시부터 7일 24시까지 4일간 민자 터널인 원적산터널과 만월산터널의 통행료를 면제한다고 1일 밝혔다.이번 조치는 정부의 ‘추석 민생안정 대책’에 따라 같은 기간 관내 고속도로의 통행료가 면제되는 것과 연계해 추진되는 것이다.시는 시민들에게 교통편의를 제공하고 정체가 예상되는 인천가족공원 주변 도로의 원활한 교통을 위해 민자터널 통행료 면제에 동참하기로 했다.현재 이들 터널의 통행료는 경차 400원, 소형 800원, 대형 1100원이지만 면제 기간에는 모든 차량이 카드나 현금 결제 없이 자유롭게 통과할 수 있다. 시는 이번 통행료 면제를 통해 약 13만7000대의 차량이 혜택을 볼 것으로 전망한다.시는 터널 내 전광판, 현수막, 시 누리집 등 온·오프라인 홍보를 통해 시민들에게 통행료 면제 사실을 적극 알리고 있다.강남주 기자