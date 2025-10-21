중랑구, ‘2025년 꿈나무 가족운동회’ 개최…구민 3500명 한마음

10월 21일부터 23일

용마폭포공원서 진행



지난해 ‘꿈나무 가족운동회’에 참석한 류경기(왼쪽 두 번째) 서울 중랑구청장과 어린이들의 모습. 중랑구 제공

서울 중랑구는 21일부터 23일까지 사흘간 용마폭포공원에서 ‘2025년 꿈나무 가족운동회’를 연다고 밝혔다.지역 어린이집 아동과 학부모, 보육 교직원이 함께 어울리는 행사로, 중랑구 어린이집연합회가 주관한다. 21일 민간어린이집연합회 1300여명을 시작으로 22일 가정어린이집연합회 1000여명, 23일 국공립어린이집연합회 1200여명 등 총 3500명이 참여한다이번 행사는 아이와 부모, 교직원이 함께 신체 활동을 즐기며 한마음으로 화합할 수 있도록 다양한 프로그램으로 구성됐다. 연령대별 맞춤형 경기와 조부모·학부모가 대표로 나서는 이색 게임 등이 마련됐고, 스포츠존, 신체 놀이 체험, 비누방울 체험, 포토존 등 체험 프로그램도 운영한다.구는 중랑경찰서·중랑소방서 등 관계기관과 협력해 안전관리 인력을 상시 배치하고, 사전 점검을 마치는 등 안전사고 예방에 만전을 기했다.류경기 중랑구청장은 “꿈나무 가족운동회는 지역 대표 명소인 용마폭포공원을 배경으로 아이들이 마음껏 뛰놀고 가족들과 소중한 추억을 쌓을 수 있는 뜻깊은 시간”이라며 “앞으로도 아이들이 다양한 경험을 통해 건강하게 성장할 수 있도록 아이 키우기 좋은 중랑을 만들어 가겠다”고 말했다.유규상 기자