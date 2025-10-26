광주시 ‘너른골 자연휴양림’ 2027년 상반기 개장

27일 착공…436억 투입 숲속에 오두막·야영장



너른골 자연휴양림 조감도

경기 광주시가 추진 중인 퇴촌면 ‘너른골 자연휴양림 조성사업’이 본격적으로 시작된다. 광주시는 최근 시공업체와 계약을 마치고 27일부터 공사에 들어간다고 26일 밝혔다.이 사업은 2021년 5월 산림청으로 부터 자연휴양림 지정·승인을 받았지만, 일정 규모 이상의 시공 실적을 갖춘 업체가 없어 그동안 착공이 미뤄져 왔다. 시는 자격 요건을 완화해 재입찰을 진행했고, 그 결과 시공업체 선정과 계약을 마무리했다. 시 관계자는 “27일부터 기초 공사에 들어가고 다음 달 17일 기공식을 열 계획”이라고 말했다.너른골 자연휴양림은 퇴촌면 우산리 산 279의 1 일대 40ha부지에 총사업비 436억원을 투입해 조성된다. 숙박시설인 숲속의 집 24동과 감성 오두막 6동, 야영장과 피크닉 공간, 산림교육센터 등이 들어서며, 휴식과 체험, 산림 치유가 가능한 복합 산림휴양공간으로 꾸며진다.시는 이번 사업이 수도권 근교의 입지와 팔당호 등 수려한 자연환경을 바탕으로 시민들의 휴식 공간을 제공하고 지역 관광 활성화에도 도움이 될 것으로 기대하고 있다. 시는 2027년 상반기 개장을 목표로 공사를 진행할 계획이다.한상봉 기자