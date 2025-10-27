남양주 행복주택에 ‘경기 유니티’ 도입

근린시설 965㎡ 규모 12월 개장

아이돌봄·고령자 교실 등 운영

경기도가 남양주 다산 지금지구 내 행복주택의 미활용 공간을 주민 편의시설로 활용하는 ‘경기 유니티’ 시범사업을 시행한다고 26일 밝혔다.경기 유니티는 경기도와 경기주택도시공사(GH)가 공공주택의 근린생활시설 등 유휴공간을 민간에 제공하면, 민간이 주민 참여형 마을공동체 공간으로 운영하는 사업이다.다산 지금 A5 행복주택은 2022년 6월 입주가 시작됐다. 경기도와 GH는 965㎡(1~2층) 규모로 조성 중이며, 12월 개장한다.그동안 공공주택 내 커뮤니티 시설은 활용도가 낮다는 지적이 많았다. 이에 도와 GH는 전문성을 갖춘 민간 운영기관에 공간을 맡겨 안정적인 운영과 질 높은 서비스를 제공하기로 했다. 아이돌봄 서비스, 고령자 건강교실, 스크린 파크골프 등 여가활동, 육아·요리 교육 등 주민 수요에 맞춘 다양한 프로그램이 운영된다.김태수 경기도 주택정책과장은 “공공과 민간이 힘을 모아 입주민에게 실질적인 도움을 주는 주민 참여형 마을공동체 방식”이라며 “앞으로도 공공주택이 거주 공간을 넘어 사람과 사람이 이어지는 생활공간이 되도록 노력하겠다”고 말했다.한상봉 기자