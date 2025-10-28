서울시, AZ 손잡고 바이오 해외 진출 지원

스타트업 2곳 선발해 역량 강화

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울시가 코로나19 백신으로 잘 알려진 ‘아스트라제네카’(AZ)와 손잡고 국내 유망 바이오 스타트업의 해외 시장 진출을 돕는다. 단순한 공간과 장비 지원을 넘어 글로벌 제약사의 연구개발(R&D) 네트워크와 국내 기업을 직접 연결하는 첫 협력 모델이라는 점에서 의미가 크다.시와 한국아스트라제네카는 27일 서울바이오허브에서 ‘공동 인큐베이션 센터’ 조성을 위한 업무협약을 맺었다. 협약에 따라 AZ가 보유한 ﻿주요 R&D 전략 센터 내 전문가들은 국내 스타트업에 맞춤형 멘토링을 제공한다. ﻿양측은 서울바이오허브 내 전용 협력 공간인 인큐베이션 센터를 만들고, 올해 말까지 유망 스타트업 2곳을 선발할 계획이다. 이후 내년 1분기부터 ﻿역량 강화와 해외 진출을 위한 프로그램을 본격적으로 가동한다. ﻿주용태 시 경제실장은 “앞으로도 ﻿글로벌 제약사 및 연구 기관과의 협력을 강화해 서울을 동북아 바이오·의료 창업의 중심지로 만들겠다”고 다짐했다.임태환 기자