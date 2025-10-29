영등포구, 내달 12일까지 ‘청년 창업 도약 아카데미’ 참여자 모집



서울 영등포구의 청년 창업 도약 아카데미 포스터. 영등포구 제공

서울 영등포구는 청년 창업자의 안정적인 사업 정착과 경영 자립을 돕기 위한 ‘청년 창업 도약 아카데미’ 참여자를 다음 달 12일까지 모집한다고 29일 밝혔다.이번 아카데미는 창업을 준비 중이거나 창업 3년 이내의 초기 단계에 있는 청년을 대상으로 한다. 창업 과정에서 필요한 기초 지식부터 실무 기술까지 실질적인 창업 역량을 높이고자 마련됐다.교육은 다음 달 20일부터 12월 4일까지 매주 목요일과 토요일 총 5회에 걸쳐 진행된다. 주요 교육 내용은 ▲사업계획서 작성 ▲투자 유치 발표(IR 피칭) 전략 ▲상품별 마케팅 기법 ▲창업을 위한 인공지능(AI) 활용법 등이다. 서울 창조경제 혁신센터에서 선정한 각 분야의 창업 전문가와 실무 멘토들이 강사로 참여해 실무 중심의 창업 비결을 전달할 예정이다.참여 희망자는 포스터에 있는 QR코드를 통해 신청하면 된다. 교육비는 전액 무료다.최호권 영등포구청장은 “창업에 관심이 많은 청년이 아카데미를 통해 성공적인 사업 기반을 다지시길 바란다”라며 “앞으로도 청년들이 미래를 준비하는 데 도움이 되는 정책을 계속해서 추진하겠다”고 말했다.임태환 기자