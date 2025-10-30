서울 소공동 더플라자호텔·한화빌딩 리모델링

광장 일대 3곳 47년 만에 새 단장



서울광장 인근 더플라자호텔의 리모델링 예상 조감도.

서울시 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

더플라자호텔 등 서울광장 일대 주요 빌딩 3곳이 47년 만에 리모델링된다.서울시는 지난 28일 제14차 건축위원회를 열고 소공 지구단위계획구역 1, 2, 3지구 리모델링 사업에 대한 건축심의를 통과시켰다고 29일 밝혔다. 대상지는 더플라자호텔과 소공동 한화빌딩, 한화생명 태평로사옥으로, 1978년 국내 최초 도심 재개발로 지어진 건물들이다.이번 리모델링은 통상적인 노후 건축물의 전면 철거가 아닌 공공·기업·상인이 협력해 건물 개선과 주변 상권 활성화를 동시에 꾀하는 ‘지구통합적 접근법’을 채택한다. 건축물 저층부 중심의 수평증축으로 주변 건물 및 문화유산과 조화를 이루는 따뜻한 나무 색상 등을 적용해 외관을 개선한다.더플라자호텔은 저층부 일부를 철거해 건물을 관통하는 필로티 형태의 공공보행통로와 1층에서 전망대까지 직접 연결되는 전용 엘리베이터를 신설한다. 더플라자호텔과 한화빌딩 옥상에는 공공전망대와 공중정원을 조성해 시민과 관광객에게 개방한다.﻿안석 기자