시립동대문도서관 안건 최종 통과… 서울 동북권 새로운 랜드마크 기대

연면적 2만 5531㎡ 규모 내년 착공
친환경 목조로… 복합문화공간 활용
서울 동대문구는 지난 21일 시 투자심사위원회에서 전농동에 건립 예정인 서울시립동대문도서관 안건이 최종 통과됐다고 29일 밝혔다.
투자심사위는 지난 7월 시립동대문도서관 안건에 대해 사업 운영 계획에 대한 보완이 필요하다며 ‘보류’ 결정을 내린 바 있다. 이에 구는 이필형 동대문구청장을 필두로 재심사를 준비했다. 시 사업부서와는 도서관 기능 외에 전시·공연·가족 공간을 포함한 복합문화공간으로의 계획을 보완했고, 주민 의견을 반영하기 위한 노력도 기울였다.
내년 말 착공해 2030년 준공을 목표로 하는 시립동대문도서관은 연면적 2만 5531㎡ 규모로 저탄소 친환경 목조건축 시범사업으로 추진된다. 태양광·패시브 설계·옥상정원 등을 적용해 에너지 절약과 탄소 감축을 실현하는 친환경 공공건축물로 조성될 예정으로, 서울 동북권 지역의 새로운 랜드마크로 자리매김할 전망이라고 구는 기대했다.
또 서울 대표 도서관으로서의 정체성 유지를 위해 서고 등 자료 이용 공간을 추가 확보할 예정이다. 서울시 공공도서관 통합관리시스템도 도입돼 시민이 한번의 가입으로 서울시립도서관 서비스를 모두 이용할 수 있게 된다. 도서관 내부에는 서울50플러스 캠퍼스와 서울시민대학, 서울형 키즈카페 등이 함께 들어서 모든 세대가 배우고 즐길 수 있는 복합문화·교육 공간으로 운영된다.
이 구청장은 “서울시립동대문도서관은 구민의 오랜 숙원사업이자 서울시와 동대문구가 함께 일궈낸 성과”라며 “서울시와 협력해 시민이 체감할 수 있는 열린 복합문화공간으로 만들어 나가겠다”고 말했다.
