한강버스 운항 재개 첫날 3245명 탑승… “정시성 강화”

오후에는 승선표 발급 조기에 매진

시범운항으로 접·이안 숙련도 향상



지난 1일부터 다시 운항을 시작한 한강버스가 2일 서울 영등포구 여의도선착장으로 향하고 있다.

연합뉴스

서울시 한강버스가 운항을 재개한 첫날인 1일 3000여명이 탑승하는 등 본격 운영에 들어갔다. 한강버스는 지난 9월 29일부터 약 한 달간 안전성 확보 등을 위해 무탑승 시범운항을 진행해왔다.2일 서울시에 따르면 한강버스는 첫 출항지인 잠실과 마곡 선착장에서 1일 9시 첫차에 각각 시민 41명과 26명이 탑승했다. 토요일이었던 1일 하루 전체 탑승객 수는 마곡행 1600명, 잠실행 1645명 등 총 3245명으로 집계됐다.운항 재개 이틀째인 이날 한강버스 첫 탑승객은 잠실 36명, 마곡 13명이었다. 시 관계자는 “일요일이었던 2일도 전날과 비슷한 규모의 승객이 탑승할 것”이라고 말했다.시는 한 달여간의 점검을 통해 안전성은 물론 접·이안 숙련도가 향상됐으며, 그 결과 한강버스의 정시성이 강화됐다고 설명했다. 첫날 오전 9시 잠실에서 출발한 102호 한강버스는 옥수역에 오전 9시 37분 들어가 정확히 39분에 출발했고, 여의도 선착장에서도 승객을 태우고 오전 10시 23분 다음 선착장인 망원으로 정시 출발했다.이날 오후시간대에는 더 많은 시민이 선착장을 찾으며 탑승 번호표 발급이 일찌감치 마감되는 매진 사례가 나오기도 했다. 시는 앞서 300회 넘는 무탑승 시범 운항을 마친 한강버스가 이번 주말 동안 순조롭게 운항을 재개했다고 평가했다. 시범 운항기간에는 3건의 경미한 사고도 있었지만, 정식 운항 재개에는 문제가 없다고도 밝혔다. 기계적 결함이나 환경적 특성 때문이 아닌 선장의 숙련도가 사고의 원인이라는 게 시의 설명이었다.한강버스는 주중·주말 1시간 30분 간격으로 하루 16회 운항한다. 당분간 이같은 운항 스케줄을 유지하고 내년 3월부터 출·퇴근 급행 노선을 포함해 오전 7시~오후 10시 30분, 총 32회로 운항을 확대한다.안석 기자