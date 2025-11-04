해진공, 1조 1000억대 금융지원 성과… 국무총리 표창 수상

서울Pn

해외 거점 물류 시설 확보… 물류 공급망 안정화 공로

한국해양진흥공사 관계자가 ‘제33회 한국물류대상’에서 국무총리 표창을 수상하고 있다. 한국해양진흥공사 제공


한국해양진흥공사(이하 해진공)가 물류 공급망 안정화와 국내 해운 물류산업 경쟁력 강화에 기여한 공로를 인정받아 제33회 한국물류대상 국무총리 표창을 수상했다.

해진공은 지난 3일(월) 한국통합물류협회가 주최하고 국토교통부가 후원하는 ‘한국물류대상’ 정부포상 시상식에서 국무총리 표창을 받았다고 4일 밝혔다. 이 상은 매년 물류의 날(11월 1일)을 기념해 물류산업 발전에 기여한 종사자에게 수여되는 국내 최고 권위의 정부 포상이다.

해진공은 최근 글로벌 물류 공급망의 불안정성이 커지는 상황 속에서 국가 물류 경쟁력을 확보하고 우리 기업의 해외 진출을 지원하는 데 결정적인 역할을 수행했다는 평가를 받았다.

주요 공적으로는 ▲해외 거점 물류시설 확보를 통한 국가 물류 공급망 강화 및 해외 시장 진출 교두보 마련 ▲주요 국내 항만·터미널 투자를 통한 국내 물류 경쟁력 강화 ▲물류 펀드 조성 및 참여를 통한 중소기업 지원 및 친환경 전환 적기 대응 등이 높이 꼽혔다.

특히 해진공은 2024년 1월 공사법 개정 및 신규 지원조직 신설 이후 현재까지 16개사를 대상으로 총 1조 1387억 원의 금융지원을 달성하며 국내 해운 물류 산업의 성장을 적극적으로 뒷받침해 온 실적을 인정받았다.

안병길 사장은 “최근 전 세계적으로 물류 공급망의 불안정성이 커지면서 국가 물류 경쟁력 확보가 그 어느 때보다 중요한 시점”이라며 “앞으로도 공사는 금융 전문성과 물류업 이해를 바탕으로 우리 물류산업이 글로벌 강자로 도약하도록 실질적인 지원을 아끼지 않을 것이며 국가적 차원의 물류 공급망 안정화에 최선을 다하겠다”고 수상 소감을 전했다.

한준규 기자
