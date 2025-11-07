부산 12개 기업 CES 혁신상 수상

서울Pn

AI 등 공간 컴퓨터 기술력 인정
내년 역대 최대 30개 부스 확보

부산시는 ‘CES 2026’을 앞두고 12개 부산 기업이 ‘CES 혁신상·최고혁신상’을 수상했다고 6일 밝혔다. CES 2026은 세계 최대 전자제품 전시회로 미국 라스베이거스에서 내년 1월 열린다.

혁신상을 받은 기업은 씨아이티, 데이터플레어, 투핸즈인터랙티브, 샤픈고트, 비젼테크, 허브플렛폼, 파워쿨, 뷰런테크놀로지, 모스 등이다.

최고혁신상은 부산 기업 최초로 크로스허브, 스튜디오랩이 받았다. 크로스허브는 ‘블록체인 기반 4세대 하이브리드 신원인증(IDBlock)’ 기술로 부산 기업의 기술력을 세계 시장에 각인시켰다.

스튜디오랩은 지능형 촬영 로봇으로 공간 컴퓨팅 분야에서 기술력과 대중성을 인정받았다.

이번 성과는 부산시가 2021년부터 추진한 중소기업 지원 이후 역대 최다 수상이다. 특히 올해는 구매자 연결 프로그램을 신설해 혁신상 수상이 실제 해외 진출 성과로 이어질 수 있도록 지원을 강화했다.

부산시는 CES 2026에서 역대 최대 규모인 30개 부스를 확보했으며 지역 기업 28개 사가 참가할 예정이다. 박형준 부산시장은 “인공지능(AI)과 첨단기술을 기반으로 한 산업 생태계를 강화해 부산기업이 대한민국을 넘어 세계 무대에서 경쟁력을 발휘할 수 있도록 하겠다”고 말했다.


부산 구형모 기자
2025-11-07 27면
