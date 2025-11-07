강동구, 아이맘 강동서 체험형 테마 놀이터 운영

서울Pn

구로역과 NC백화점 연결 통로 보수공사 착공

도자기 페인팅 체험 활동.


서울 강동구는 오는 10일부터 구가 운영중인 아이맘 강동(서울형 키즈카페) 8개 실내놀이터에서 체험형 테마 놀이터를 운영한다고 7일 밝혔다.

우선 8개 전 지점에서 체험형 놀이터 ‘놀이를 정복하다! 키즈 헌터스’를 개장한다. 이번 프로그램은 ‘레트로 복고데이’, ‘슈퍼마리오와 버섯왕국’, ‘이상한 나라의 앨리스’ 등 아이들이 주인공이 돼 새로운 세계로 빠져드는 듯한 몰입형 공간으로 꾸며진다.

행사 기간에는 주제별 이야기 속에서 주인공이 돼 보는 체험 구간, 기념사진을 남길 수 있는 포토존, 주제와 연계한 만들기 활동 등이 마련된다.

프로그램은 약 일주일간 지점별 일정에 따라 운영되며, 이용료는 영유아 기준 2000원이다. 참여를 원하는 주민은 우리동네키움포털이나 아이맘 강동 홈페이지를 통해 사전 예약할 수 있다.

또 11월부터 서울형 키즈카페 성내2동점 1층에는 예술을 놀이처럼 즐기며 창작할 수 있는 체험형 미술 공간 ‘키즈 아틀리에’가 새롭게 마련된다. 정규프로그램으로 매주 수요일 3~4세 대상 ‘키즈 콜라주 오감 미술’, 매주 금요일 5~7세 대상 ‘키즈 콜라주 베이직 미술’이 진행된다.

이와 함께 천호2동점과 길동점에서는 ‘도자기 키즈 페인팅’과 ‘말랑쫀득 떡 만들기’로 구성된 ‘오감만족 놀이공작소’가 운영된다. 아이들은 강사와 함께 도자기에 그림을 그리고, 천연 식재료로 색을 입힌 건강한 떡을 만들어보며 오감을 자극하는 즐거운 시간을 갖는다.

이수희 강동구청장은 “앞으로도 배움과 감동이 함께하는 놀이터로 발전할 수 있도록 지속적으로 지원하겠다”고 말했다.

안석 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved.
