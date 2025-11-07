박승원 광명시장 “광명시흥 신도시 ‘선교통 후입주’ 지켜야”



박승원 광명시장(왼쪽)과 김용석 대광위 위원장. 광명시 제공

경기 광명시는 박승원 시장이 7일 광명시흥 3기 신도시(광명시흥 공공주택지구)의 성공적인 조성과 수도권 서남부 교통난 해소를 위해 신속한 광역교통개선대책 추진을 촉구했다고 밝혔다.박 시장은 이날 오전 한국토지주택공사(LH) 광명시흥사업본부에서 김용석 대도시권광역교통위원장을 광명시흥 신도시 광역교통개선대책 추진 현황을 점검했다.이 자리에서 박 시장은 “광명시흥 신도시 발표 당시 정부가 약속한 ‘선교통 후입주’ 원칙이 반드시 지켜져야 한다”며 “광역교통개선대책을 조속히 추진해 신도시 입주 전에 교통 불편이 최소화될 수 있도록 해달라”고 말했다.또 광역교통개선대책에 반영된 ‘서울~광명~시흥간 철도’ 사업의 조속한 추진과 ‘신천~하안~신림선’의 제5차 국가 철도망계획 반영 필요성도 강조했다.박 시장은 “광명은 서울로 향하는 교통이 전체의 70%에 달하고 광명시흥 신도시가 완성되면 인구가 약 50만명으로 증가가 예상되는 만큼, 서울과 경기 서남부를 잇는 철도와 도로망 구축이 시급하다”며 “광역교통 기반 구축이 광명만의 문제가 아닌 수도권 남서부 전체의 교통 현안을 해결하는 핵심 전략”이라고 강조했다.이에 김 위원장은 “광명시가 광역교통 현안을 적극적으로 챙기며 선제적으로 대응하고 있는 점을 높이 평가한다”며 “대광위에서 시의 요구 사항을 면밀히 검토해 사업이 차질 없이 추진될 수 있도록 살피겠다”고 답했다.광명시흥 신도시는 지구계획 승인 고시가 완료됐으며 2027년 하반기 택지 착공을 시작으로 2031년 준공을 목표로 하고 있다.강남주 기자