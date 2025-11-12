목포시, ‘2025 김대중마라톤대회’ 23일 개최···오전 교통통제

23일 오전 9시~12시, 목포종합경기장·시 일부 구간 통제
전남 목포시는 오는 23일(토) 오전 9시부터 12시까지 목포종합경기장과 시 전역 일원에서 ‘2025 김대중 마라톤대회’를 개최함에 따라 도로 일부 구간에 대해 교통통제를 실시한다고 12일 밝혔다.
교통 통제 구간은 ▲대연초 삼거리~압해대교 ▲대양산단 ▲삽진산단 입구~연산119 앞 구간으로, 시는 해당 구간을 전면 통제할 예정이다.
또한 목포해상케이블카에서 대반동 온금근린공원 방향은 일방통행으로 운영하고, 당일 오전 일부 시내버스 운행도 제한할 예정이다. 자세한 사항은 목포시 누리집을 통해 확인할 수 있다.
이번 대회는 지난해와 동일한 코스로 진행하며, 하프·10km·5km 세 구간으로 운영한다. 다만, 3km 코스는 전라남도교육감배 마라톤대회 참가 학생(22개 시·군)만 참여한다.
목포시 관계자는 “김대중 전 대통령의 평화 정신을 기리는 의미 있는 행사로, 매년 11월 열리는 김대중마라톤대회를 올해는 제38회 전라남도교육감배 학생독립기념운동 마라톤대회와 함께 개최된다”며 “1만여 명의 참가자와 방문객이 목포를 찾을 것으로 예상한다”고 밝혔다.
임형주 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지