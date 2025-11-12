서울Pn

장성군, '2학기 대학생 등록금 지원' 17일부터 접수···학기당 200만 원

학기당 최대 200만 원…12월 12일까지 읍면 행정복지센터에 신청


전남 장성군 청사


장성군이 오는 17일부터 12월 12일까지 올해 2학기 대학생 등록금 지원사업 신청을 받는다고 12일 밝혔다.

대상은 1995년 1월 1일 이후에 출생한 국내 대학 재학생으로 △직전 학기 12학점 이상 이수, 평균 C학점 이상 취득 △한국장학재단에 올해 2학기분 국가장학금 신청 이력이 있어야 한다. 또 보호자가 2022년 11월 11일 이전에 전입한 뒤 장성군에 주민등록이 되어 있어야 지원할 수 있다.

신청은 오는 17일부터 12월 12일까지 주소지 읍면 행정복지센터에 방문하거나 우편으로 접수하면 된다. 군은 확인 절차를 거친 뒤, 국가·교내 장학금이 확정되는 내년 1월 무렵에 지원금을 지급할 예정이다.

한편, 장성군은 2023년부터 민선8기 공약사업의 일환으로 대학생 등록금 지원을 시행하고 있다.

군은 등록금 실납부액을 학기당 200만 원 한도로 최대 8학기까지 지원한다.

(재)장성장학회 이사장을 맡고 있는 김한종 장성군수는 “청년이 꿈을 펼칠 수 있도록 돕는 것은 우리의 미래를 희망으로 밝히는 일”이라며 “군민의 호응이 높은 핵심 공약사업인 만큼, 차질 없이 추진되도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

임형주 기자
