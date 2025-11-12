“함께하면 따뜻한 겨울”…강서구, 15일부터 ‘희망온돌 겨울나기’ 모금

서울Pn

지난해 '서울시 최고' 47억 8000만원 성금
오는 13일 구청에서 선포식·온도탑 제막식


  •
강서 '희망온돌 따뜻한 마음모으기'
서울 강서구가 오는 15일부터 25억원 모금을 목표로 ‘2026 희망온돌 따뜻한 겨울나기’를 진행한다고 12일 밝혔다. 사진은 진교훈(왼쪽) 서울 강서구청장이 지난 3월 열린 ‘사랑의 저금통 마음모으기’ 전달식에서 아이들과 동전을 모으는 모습.
강서구 제공


서울 강서구가 오는 15일부터 내년 2월 14일까지 십시일반으로 이웃을 돕는 ‘2026 희망온돌 따뜻한 겨울나기’를 진행한다고 12일 밝혔다.

올해는 ‘행복을 더하는 기부, 기부를 바꾸는 강서’를 슬로건으로 정하고 25억원을 모금한다는 목표다. 개인이나 단체, 기업 등은 구청이나 동주민센터에 마련된 모금창구를 방문하거나 QR코드를 통해 신용카드, 계좌이체, 간편결제 등으로 기부에 동참할 수 있다.

앞서 지난해 강서구에선 목표액(20억원)의 2.4배인 47억 8000만원이 모금됐다. 서울시 자치구 중 가장 많은 수준의 모금액이 모이면서 강서구는 3만 8000여가구와 복지시설에 따뜻한 성금과 성품을 전달했다.

강서구는 오는 13일 서울사회복지공동모금회 관계자 등이 참석한 가운데 구청에서 선포식과 온도탑 제막식을 연다. ‘기부나눔 릴레이’, ‘사랑의 저금통 마음모으기’ 등 다양한 나눔 프로그램도 소개한다.

기부나눔 릴레이는 선 기부자가 다음 기부자를 추천하고 인증 사진을 공유하는 방식이다. 강서구 176개 어린이집과 유치원 원아 7900여명이 모은 사랑의 저금통은 소아암이나 희귀질환 아동, 중증장애아동의 치료비로 쓰인다.

진교훈 강서구청장은 “올겨울도 어려운 이웃이 희망을 잃지 않도록 따뜻한 참여를 부탁드린다”고 말했다.

김주연 기자
