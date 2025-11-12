중구, 신당사거리·청구공영주차장 새단장…열화상 카메라도

“안전펜스 교체·내화 페인트 도장 등 안전 강화”
서울 중구는 지난 9월 시작한 ‘신당사거리공영주차장’과 ‘청구공영주차장’의 시설 개선공사를 마쳤다고 12일 밝혔다. 이번 공사는 낡은 시설을 정비하고, 안전성과 편의성을 높이는 데 집중했다.
청구 공영주차장은 반복되던 누수 문제를 해결하기 위해 누수받이 시설을 설치했다. 주차장 진·출입구의 노후된 볼라드(기둥)와 안전펜스를 교체해 충돌 충격을 흡수하도록 했다. 주요 구조물에는 화재 시 구조물을 보호하는 내화페인트를 도장했다.
또한 신당사거리 공영주차장은 주차장 램프 바닥면을 미끄럼 방지 기능이 강화된 유공 강판으로 교체했다. 기존 마감재가 노후돼 미끄럼 사고 발생 우려가 지속적으로 제기된 데 따른 조치다. 우천 시나 동절기에도 안전한 주행이 가능해졌다. 낙상 사고 예방을 위해 보행용 철제계단에도 안전펜스를 추가했다. 내화페인트 도장과 1층 측면 벽체 공사도 실시했다.
중구는 지속적으로 공영주차장 시설을 개선하고 있다. 올해는 전기차 충전시설이 설치된 공영주차장 12개소에 총 32대의 열화상 카메라를 설치한 바 있다. 화상 카메라는 24시간 유인 관제 시스템과 연동해 화재나 이상 징후를 실시간 감지한다. 앞서 지난 8월 버티공영주차장에 누수방지 공사를 진행한 데 이어 남산성곽 공영주차장도 누수방지 공사가 진행 중이다.
앞으로 중구는 주민 누구나 손쉽게 이용할 수 있도록 무인정산단말기를 ‘배리어 프리(무장애) 키오스크’로 교체할 계획이다. 동화동·약수동·신당동·묵정공원 공영주차장 등 4개소부터 우선 도입한다.
김주연 기자
