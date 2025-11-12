서순천라이온스클럽, 왕조1동 소재 인선원에 ‘중식 100인분 전달’

사랑의 음식나눔···따뜻한 나눔 실천



서순천라이온스클럽이 왕조1동 소재 정신요양시설인 인선원 입소자들을 대상으로 ‘사랑의 음식나눔’ 봉사활동을 펼쳤다.

서순천라이온스클럽이 지난 10일 순천시 왕조1동 소재 정신요양시설인 인선원 입소자들을 대상으로 ‘사랑의 음식나눔’ 봉사활동을 펼쳤다.서순천라이온스클럽은 인선원 입소자 100여명을 지역 중식당 ‘만리향’으로 초대해 다양하고 푸짐한 중식 요리를 제공했다. 윤정호 국제라이온스협회 총재가 직접 참석해 봉사자들을 격려했다. 윤 총재는 “서순천라이온스는 지역의 가장 가까운 곳에서 손길을 내미는 이웃이 되겠다”며 라이온스의 의미를 되새겼다.강성원 서순천라이온스클럽 회장은 “매년 인선원에 함께 음식을 나눌 수 있어 기쁘다”며 “날씨가 급격히 쌀쌀해졌지만 마음만은 따뜻하게 느끼셨으면 좋겠다”고 말했다.왕조1동 관계자는 “매년 잊지 않고 우리동을 찾아 따뜻한 식사를 대접해 주셔서 감사드린다”며 “이웃에게 필요한 곳에 먼저 다가가는 봉사문화가 지역 공동체를 더욱 건강하게 만든다”고 고마움을 전했다.한편 지난 2020년부터 매년 사랑의 음식봉사를 하고 있는 서순천라이온스는 복지시설 등에 소규모 수리·수선 봉사활동을 꾸준히 이어오고 있다.순천 최종필 기자