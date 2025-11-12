권광택 경북도의회 행정보건복지위원장, 안동의료원·경북도호국보훈재단 행정사무감사 실시

서울Pn

공공의료 기능 강화 및 호국정신 계승 위한 내실 있는 운영 당부


질의하는 권광택 행정보건복지위원장. 경북도의회 제공


경북도의회 권광택 행정보건복지위원장(안동, 국민의힘)은 지난 11일, 안동의료원과 경상북도호국보훈재단을 대상으로 행정사무감사를 실시했다.

권 위원장은 먼저 안동의료원의 행정사무감사에서 “조직 분위기가 다소 침체된 만큼, 활기찬 조직문화 조성과 직원 간 협력이 필요하다”며 “공공의료기관으로서 사회적 약자와 취약계층을 위한 의료서비스에 더욱 힘써 달라”고 주문했다.

또한 물품구매 과정의 공공성과 투명성을 확보하고, 장애인․여성기업 등 사회적 약자 기업을 적극 활용해야 한다며 시설 환경 개선에 더해 조직 쇄신과 의료원 위상 강화를 위해 노력해 줄 것을 강조했다.

이어 경북도호국보훈재단에서는 “수익창출이 어렵더라도 굿즈 개발 등 자체 콘텐츠를 발굴해 자생력을 높여야 한다”면서 “도와 안동시, 재단이 협력해 ‘호국의 도시 안동, 호국의 경북’의 위상을 높일 수 있는 사업을 추진해야 한다”고 말했다.

아울러 “경북은 독립운동이 가장 활발했던 지역으로, 수많은 독립유공자를 배출한 명실공히 대한민국 독립운동의 성지”라며 “광복 80주년을 맞아 독립유공자의 공훈을 기리고, 그 뜻을 계승해 위상을 높일 수 있는 다양한 기념사업을 추진해 줄 것을 주문함과 동시에 도민이 체감할 수 있는 성과를 만드는데 최선을 다해 달라”고 당부했다.


온라인뉴스팀
