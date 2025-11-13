198억 투입 ‘고흥군립하늘공원’, 12월 9일 준공

군민 염원 담은 품격 있는 추모공간

봉안당, 자연장지, 유택동산, 주차장 등 편의시설 구비



총 198억원이 투입돼 다음달 9일 준공 목표로 마무리 공사에 접어 든 고흥군립하늘공원.

전남 고흥군이 추진 중인 ‘고흥군립하늘공원 조성사업’이 다음달 9일 준공식을 앞두고 마무리 공사가 한창이다. 군은 내년 1월 개원한다는 방침이다.총 198억원의 예산이 투입된 고흥군립하늘공원은 고흥읍 호형리 산 169번지 일원에 조성됐다. 봉안당, 자연장지(잔디형), 유택동산, 주차장 등 편의시설이 구비된다. 하늘공원은 웅장한 외관과 쾌적한 환경, 체계적인 관리시스템을 갖춘 현대식 장사시설로, 고인의 안식과 유가족의 위로가 함께 머물 수 있는 공간으로 조성됐다. 밝고 품격 있는 내부 공간과 합리적인 운영체계를 통해 군민 누구나 편리하게 이용할 수 있도록 했다.봉안시설의 기본 사용기간은 30년이다. 1회 연장을 통해 최대 60년까지 이용할 수 있다. 군민이 가장 선호하는 30년 사용기준을 적용했다. 최근 조성된 공설 장사시설들과 이용료 수준도 비슷하다. 사용료는 관내 기준 100만원(이용료 80만원, 관리비 20만원)이다. 근래에 조성돼 운영 중인 인근 공설 추모시설에 비해 최대 사용기간은 길고 이용료는 비슷한 수준이다.공영민 군수는 “하늘공원은 단순히 고인을 모시는 장소가 아닌 군민의 품격 있는 추모문화와 효 정신이 살아 숨 쉬는 공간이 될 것이다”며 “품격과 따뜻함이 공존하는 하늘공원을 통해, 군민들이 멀리 가지 않고도 최대 60년까지 안정적이고 합리적인 장사 서비스를 이용할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 강조했다.군 주민복지과 관계자는 “요금이 다소 높게 느껴질 수 있으나, 실제로는 사용기간 대비 비용이 적고 시설 수준을 고려하면 전국적으로도 합리적인 수준이다”며 “하늘공원은 장기적 안정성과 품격, 따뜻함을 모두 갖춘 추모시설로 군민이 신뢰할 수 있는 장사 기반이 될 것”이라고 말했다.고흥 최종필 기자