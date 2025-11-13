송파여성축구단, 문체장관기 전국대회 6연패

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 송파구 여성축구단이 제22회 문화체육관광부장관기 전국여성축구대회에서 우승을 차지하며 대회 6연패의 성과를 거뒀다고 송파구가 13일 밝혔다.이번 대회는 지난 1~2일 강원도 인제군 일대에서 개최됐다. 송파구여성축구단은 올해 문화체육관광부장관기 전국여성축구대회에 참가해 예선과 준결승에서 안정된 경기 운영으로 상대 팀들을 압도하며 결승에 올랐다.결승전에서는 용산구여성축구단과의 접전 끝에 1대0으로 승리를 거뒀다. 이번 우승으로 제17회 대회부터 올해까지 6년 연속 우승의 대기록도 달성했다. 송파구여성축구단 김두선 감독은 “이번 대회는 여러 선수의 몸 상태가 완벽하지 않아 쉽지 않은 상황이었음에도 서로에 대한 신뢰와 끈끈한 팀워크가 모든 어려움을 이겨내게 했다”며 “선수들이 끝까지 서로를 믿고 의지하며 만들어 낸 성과”라고 말했다.송파구여성축구단은 박영옥 단장과 김 감독을 필두로 20대에서 60대까지 다양한 연령층의 선수 등 30여명 단원이 활동 중이다. 단원들은 본업이 따로 있음에도 전용 구장인 송파구여성축구장에서 꾸준히 정기 훈련을 소화하며 서로의 경험과 체력을 보완한 탄탄한 조직력을 바탕으로 최고의 시너지를 발휘하고 있다고 구는 전했다.안석 기자