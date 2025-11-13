아이들이 존중받는 강서 ‘아동권리주간’…뮤지컬·운동회 등 풍성



서울 강서구가 오는 15일부터 21일까지 일주일간 ‘2025년 아동권리주간’을 운영한다고 13일 밝혔다.이번 주간은 ‘세계 아동학대 예방의 날(11월 19일)’과 ‘유엔 아동권리협약 비준일(11월 20일)’을 기념해 아동 보호에 대한 지역사회 인식을 높이고자 마련됐다. 강서구는 기념행사와 학대 예방 캠페인, 운동회 등 다채로운 프로그램을 마련했다.오는 15일 오전 11시에는 강서구민회관 우장홀에 열리는 기념행사에서 강서구립소년소녀합창단 23명이 아동권리 합창 공연을 선보인다. 동물 인형탈을 쓰고 아동권리의 의미를 쉽고 친근하게 전달하는 뮤지컬 ‘우리 모두 소중해!’ 공연도 예정돼 있다.이날 강서경찰서와 서울서남아동보호전문기관은 올바른 양육 방법과 학대 신고 방법 등을 안내하는 아동학대예방 캠페인을 배부한다.같은날 오전 10시에는 ‘함께 성장하는 운동회’가 등촌중학교 실내강당에서 열린다. 방과후에 지역아동센터를 이용하는 아동과 가족 230여명이 협동 공 굴리기나 바구니 쌓기 등 다양한 체육 활동을 한다.이외에도 강서구는 아동권리주간 동안 소셜미디어(SNS), 구 홈페이지 등을 통해 아동을 존중하는 양육 방법을 담은 ‘긍정 양육 129원칙’과 아동학대 예방 메시지를 전달할 계획이다.진교훈 강서구청장은 “아이들은 자신의 권리를 알고, 존중받는 경험을 통해 건강하게 성장할 수 있어야 한다”며 “다양한 행사와 참여 기회를 지속해서 확대해 나가겠다”고 말했다.김주연 기자