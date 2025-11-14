완도군, 연말에 클래식·뮤지컬 등 문화 공연 풍성

서울Pn

매월 마지막 주 수요일 ‘문화의 날’ 지정 다양한 공연 펼쳐


  •
완도군 공연 포스터.


전남 완도군이 ‘완도 방문의 해’를 맞아 뮤지컬 공연과 클래식 연주 등 풍성한 문화 공연을 펼친다.

먼저 오는 26일에는 어린이와 가족 단위 관람객을 위해 ‘꼬마 버스 타요-소원을 들어주는 요술 지팡이 대소동’ 뮤지컬 공연을 완도문화예술의 전당에서 선보인다.

공연 예매는 19일 오후 1시부터 티켓링크를 통해 가능하다.

12월 3일에는 세계적 명성의 ‘뉴욕 필하모닉 스트링 콰르텟’ 초청 공연이 예정돼 있다.

군 단위 지자체에서 세계적인 클래식 연주 단체 공연을 볼 수 있는 기회가 관람객들로부터 큰 인기를 끌 것으로 기대를 모으고 있다.

12월 31일에는 연극 ‘여보, 나도 할 말 있어’가 개막한다.

이홍렬, 이윤미 등 유명 배우가 출연해 가족 구성원의 갈등을 풀어나가는 과정을 그린 작품으로 소통, 이해의 중요성을 느낄 수 있게 한다.

완도군은 그동안 군민들이 타지역으로 가지 않아도 문화 공연을 즐길 수 있도록 매월 마지막 주 수요일을 ‘문화의 날’로 지정해 다양한 문화 예술 공연을 접할 수 있는 환경을 조성하고 문화누리카드 이용 시 관람료를 대폭 할인해 문화 소외 계층에 문화 향유 기회를 제공해 왔다.

한지영 문화예술과장은 “문화의 날을 통해 군민과 관광객들에게 수준 높은 공연을 정기적으로 선보이기 위해 노력하고 있다”면서 “연말 가족들과 함께 다양한 공연을 즐기며 행복한 시간 즐기시길 바란다”라고 말했다.

완도 류지홍 기자
