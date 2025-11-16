금호타이어 함평 신공장 건립 순항···2027년 1단계 완공

금호타이어 함평 신공장 건립 순항…2027년 말 완공 목표

광주 1공장 부분 가동 시작···하루 4천~6천본 생간 들어가

함평 신공장 1단계 완료 후, 광주공장 순차적 이전 추진 계획



금호타이어 함평 신공장 건립 부지. (함평군 제공)

금호타이어 함평 신공장 건립사업이 2027년 말 1단계 공사 완료를 목표로 순조롭게 추진되고 있다.금호타이어와 함평군에 따르면 함평 신공장은 월야면 외치리 일원 빛그린국가산업단지 안 50만㎡ 부지에 창고·정련·공장 등 3개 동으로 건립을 추진하고 있다.우선 허가된 창고동은 다음 달 22일 착공에 들어가고 정련·공장 동에 대한 착공은 행정 절차가 마무리되는 2027년 3월, 7월 각각 시작된다.공정 설비 2,486억 원, 건축물 1,742억 원 등 총사업비 6,609억 원을 투입해 함평 신공장이 완공되면 연간 530만 본의 타이어를 생산할 수 있다. 2027년 12월 건립 공사를 마무리한 뒤 2028년 1월부터 타이어 생산을 목표로 한다. 이는 화재가 나기 전 광주공장 생산규모의 절반에 조금 못 미치는 양이다.화재로 가동이 멈췄던 광주공장도 1공장을 중심으로 지난 13일 부분 가동에 들어갔다. 소규모로 재가동에 들어간 광주 1공장은 하루 4천~6천 본의 타이어 생산에 들어갔고 가동 직원 1,850명의 사원이 교대로 작업에 투입됐다.하지만 화재가 나기 전 광주 1·2공장 생산량 연간 1,150만 본의 생산 실적에는 크게 미치지 못하고 있다.금호타이어 관계자는 “함평에 추진 중인 공장은 광주공장 이전의 개념이 아니고 신공장을 짓는 것”이라며 “광주공장 매각 대금이 확보되고 재정 예산이 확정되면 단계적으로 함평 이전이 추진될 수 있을 것”이라고 밝혔다.임형주 기자