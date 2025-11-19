도봉구, 초안산근린공원에 도깨비 모티브 ‘뚝딱뚝딱 놀이터’ 조성

서울Pn

도봉구 초안산근린공원에 조성한 ‘뚝딱뚝딱 놀이터’ 모습. 도봉구 제공


서울 도봉구는 초안산근린공원에 도깨비를 모티브로 한 테마형 놀이터 ‘뚝딱뚝딱 놀이터’를 조성했다고 19일 밝혔다.

구는 지난 17일 준공식을 개최하고 지역 어린이, 주민 등 200여 명과 함께 준공을 축하했다. 약 4000㎡의 부지에 조성된 놀이터는 초안산의 숲 자원과 지형을 활용한 것이 특징이다. 놀이터에는 나뭇가지, 돌, 흙 등 비정형 놀잇감이 마련돼 있으며, 나만의 놀이도구를 제작해 볼 수 있는 공간도 있다.

놀이터를 찾는 아이들이 초안산 숲속 장소를 탐험하며 모험심을 기를 수 있는 다양한 놀이구조물도 배치돼 있다. 더불어 아이들의 호기심과 상상력을 북돋우는 도깨비 모형들도 곳곳에 배치돼 볼거리도 제공한다.

오언석 도봉구청장은 “뚝딱뚝딱 놀이터는 아이들에게 창의력과 모험심을 불러일으키는 놀이·교육의 장이 될 것으로 기대한다”며 “앞으로도 아이들이 안전하게 뛰놀고 자연과 함께 성장할 수 있는 놀이환경을 지속적으로 마련해 나가겠다”고 말했다.


유규상 기자
