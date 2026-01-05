광진구, 청년도전지원사업 우수기관…모집 지원 확대



김경호 서울 광진구청장이 지난해 10월 청년도전지원사업 성과공유회에 참석해 인사말을 하고 있다. 광진구 제공

서울 광진구가 고용노동부에서 주관한 ‘청년도전지원사업 성과 평가’에서 우수 기관으로 선정됐다.이번 성과 평가는 전국 86개 광역·기초 지자체를 대상으로 진행됐으며, 서울에서는 광진구를 포함한 9개 지자체가 우수기관에 이름을 올렸다.청년도전지원사업은 구직을 단념한 청년과 자립준비·보호종료·북한이탈 청년 등 19~39세 취업취약계층을 대상으로 금융·노동교육, 진로교육 등을 지원하는 고용노동부 공모사업이다.구는 청년의 눈높이에 맞춘 사업 운영으로 실질적인 성과를 내 높은 점수를 받았다. 체계적인 참여자 관리로 최종 이수자 120명을 확보해 목표 대비 100% 수료율을 기록하고, 16명이 취·창업에 성공한 결과가 긍정적인 평가로 이어졌다.또래지원단을 운영해 영상과 카드뉴스 등 청년이 직접 사업 홍보 콘텐츠를 기획·제작하고, 참여자 관점에서 프로그램 정보를 공유한 운영 방식은 현장성을 높인 사례로 인정받았다.청년 개개인의 상황을 고려한 단계별 프로그램 배정 및 운영한 결과, 참여자를 대상으로 한 만족도 조사에서 5점 만점에 4.6점을 기록하며 높은 호응을 얻은 점도 긍정적으로 작용했다.구는 2026년 청년도전지원사업의 모집 인원을 130명으로 확대해 더 많은 청년에게 참여 기회를 제공할 계획이다.김경호 구청장은 “앞으로도 취업역량 강화를 비롯한 후속 연계 지원을 이어가며 청년들이 다시 사회로 나아갈 수 있도록 뒷받침하겠다”고 말했다.서유미 기자