김진경 경기도의회 의장, 2026년 병오년 새해 맞아 현충탑 참배

김진경 의장이 2일 오전 시흥시 논곡동 현충탑을 찾아 순국선열과 호국영령의 넋을 기리며 경건한 마음으로 분향하고 있다.(사진=경기도의회)


김진경 경기도의회 의장(더불어민주당, 시흥3)이 2일 ‘2026년 병오년(丙午年)’ 새해를 맞아 현충탑을 참배했다.

김 의장은 이날 오전 10시 시흥시 논곡동에 위치한 현충탑에서 묵념과 헌화·분향을 하며 순국선열 및 호국영령을 기렸다.

방명록에는 ‘거룩한 헌신을 받들어 경기도와 시흥의 눈부신 발전으로 보답하겠습니다’라는 메시지를 남겼다.


김진경 의장이 방명록에 ‘거룩한 헌신을 받들어 경기도와 시흥의 눈부신 발전으로 보답하겠습니다’라는 2026년 새해 의정 메시지를 남겼다.(사진=경기도의회)


이날 참배에는 안광률 교육기획위원장, 장대석 의원, 이동현 의원, 김종배 의원 등 도의원과 함께 광복회, 대한상이군경회, 재향군인회 등 60여 명이 함께했다.

김 의장은 “새해를 맞아 순국선열들의 숭고한 희생을 다시 한번 기리며 경기도민의 더 나은 삶을 위해 더욱 열심히 노력하겠다는 각오를 다졌다”라며 “오로지 도민만 바라보며 더 큰 책임과 각오로 나아가겠다”고 밝혔다.


김진경 의장이 ‘2026년 신년 참배’를 마친 후, 함께한 도의원 및 보훈단체 회원들과 기념촬영을 하고 있다.(사진=경기도의회)


온라인뉴스팀
