서울 마포구의회, 자원봉사 활성화 정책 마련 시동… 연구용역 보고회 개최



서울 마포구의회 의원연구단체 ‘마포구 주민친화적 정책 의제 발굴 연구회’가 지난 17일 마포구의회 1층 회의실에서 최종보고회를 개최한 후 안미자(왼쪽 두 번째) 대표의원을 비롯한 참석 의원 및 연구진들이 기념촬영을 하고 있다. 마포구의회 제공

서울 마포구의회가 주민친화적 행정 실현의 핵심 요소로 평가되는 자원봉사활동을 활성화하기 위한 정책 마련에 나섰다.구의회 연구단체인 ‘마포구 주민친화적 정책 의제 발굴 연구회’는 최근 마포구 자원봉사 활성화를 위한 정책 방안 연구용역 최종보고회를 개최하고 정책적 대안을 도출했다고 20일 밝혔다.연구용역을 맡은 경기대 산학협력단은 지난 17일 마포구의회 1층 회의실에서 최종보고회를 열고 연구 성과와 향후 활용 방안, 법적·정책적 함의 등을 공유했다. 보고회에는 연구회 대표인 안미자 의원을 비롯해 권영숙·권인순·홍지광 의원 등 연구회원들이 참석했다.경기대 산학협력단은 지난 4월부터 연구를 수행하며 마포구 자원봉사활동 실태조사를 진행했다. 이들은 실태조사뿐만 아니라 타 지자체와의 사례 비교, 자원봉사자 요구사항 분석 등을 통해 마포구 실정에 맞는 활성화 방안을 모색하는 데 주력했다.특히 이번 연구는 단순히 학술적 접근에 머무르지 않고, 마포구 자원봉사활동가를 비롯한 전문가 인터뷰를 병행해 실질적인 정책적 성과를 창출하기 위한 방안을 다각도로 검토했다는 평가를 받는다.안 대표의원은 이번 연구에 대해 “연구단체 회원들이 직접 자원봉사활동에 참여해 현장의 목소리를 듣는 노력과 전문가의 학술 연구를 융합했다”며 “우리 구에 필요한 최선의 정책을 찾고자 했다”고 밝혔다.이어 안 의원은 “연구단체의 결과가 구민들께 실증적으로 다가올 수 있도록 구민을 위한 의정활동에 앞장설 것”이라고 강조했다.한준규 기자