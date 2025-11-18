김종배 경기도의원 “비점오염원 노후시설·수돗물 오염사고 급증... 경기도는 실효성 있는 정비대책 구축 시급”

서울Pn

김종배 의원이 17일 열린 수자원본부 행정사무감사에서 피감기관을 상대로 질의하고 있다.(사진=경기도의회)


경기도의회 도시환경위원회 김종배 의원(더불어민주,시흥4)은 11월 17일(월) 열린 수자원본부 행정사무감사에서 ▲비점오염원 저감 시설 노후화 ▲‘녹물 없는 수도관 개량 사업’ 진척 부진 ▲고도정수처리시설 보급률 정체 ▲수돗물 적수·오염 사고 급증 문제 등을 조목조목 지적하며, “경기도 상수도 안전은 더 이상 시군의 문제가 아닌 도민 전체의 생명과 직결된 문제”라고 강조했다.

김종배 의원은 경기도가 운영하는 비점오염원 저감시설이 총 88개소, 이 중 현재 운영비를 지원받는 곳이 66개소라는 점을 확인한 뒤, 설치 연식이 10~20년 이상 경과한 시설 관리 실태를 집중 질의했다.

특히 용인 10개소, 광주 11개소 등 20년 이상 경과 시설이 다수 존재함에도 불구하고, 부품 교체 기준, 전면 교체 기준, 교체 이력 등 내부 관리자료가 전혀 없다”는 사실을 질타했다.

김종배 의원은 “2025년에 총 1만 5천 세대에 100억 원 규모의 옥내급수관 개선 사업을 추진하고 있으나, 9월 말 기준 실적은 27%인 약 1만 2천 세대만 진행된 것으로 나타났다.”고 지적하고“20년 이상 된 노후 옥내급수관이 몇 세대인지 파악도 안 되어 있고, 조례 탓, 제도 탓만 할 게 아니라 도 스스로 제대로 된 수요 조사·목표관리 체계부터 갖춰야 한다.”고 강하게 지적했다.

김종배 의원은 “현재 경기도의 고도정수처리시설 추진 현황을 지적하며, 40개 정수장 중 18개 완료, 11개 추진 중으로 보급률이 45%로 서울 100%에 비해 뒤쳐진다”고 지적하고 “광명정수장의 시설용량 56만㎥가 경기도 전체 대비 과도하게 설정된 이유와 시흥시가 고도정수 필요 지역인지조차 파악되지 못한다.”며 수자원본부의 준비 부족을 질타했다.

김종배 의원은 “수돗물 오염사고가 매년 두 배 가까이 증가하고 있다.”며“배관 노후·공사 중 수압 변동 등 원인이 명확한데 경기도는 선제 예방책을 세워야 한다.”고 제안했다.

김종배 의원은 “비점오염원 시설, 급수관, 정수장, 배관 모두 도민의 생명과 직결된 문제이고, 세부 자료조차 없는 관리 체계로는 사고를 예방 할 수 없다.”며 “경기도는 상수도 전반을 정밀 진단하고, 도민이 안심할 수 있는 통합 관리 체계를 즉시 마련해야 한다.”고 제안하며 질의를 마무리했다.

