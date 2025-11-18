서울시, 금천 시흥3·강북 번동 등 모아주택 3867세대



서울시 금천구 시흥3동 모아타운 위치도. 서울시 제공

서울 금천구 시흥3동, 강북구 번동, 중랑구 중화동 등 7개 지역에 모아주택 3867세대가 공급된다.서울시는 지난 17일 제17차 소규모주택정비 통합심의 위원회에서 이같은 내용이 담긴 7개 모아주택 사업시행계획안을 통과시켰다고 18일 밝혔다.통과된 안건은 ▲금천구 시흥3동 1005번지 일대 모아주택 ▲강북구 번동 458-2번지 일대 모아주택 ▲강북구 번동 471-118번지 일대 모아주택 ▲중랑구 중화동 329-38번지 일대 모아주택 ▲중랑구 중화동 329-28번지 일대 모아주택 ▲중랑구 중화동 327-1번지 일대 모아주택 ▲중랑구 중화동 317-64번지 일대 모아주택이다.사업추진 시 7개 지역에 모아주택 3867세대(임대 814세대 포함)가 공급될 예정이다.금천구 시흥3동 1005번지 일대는 7개 동 규모로 공동주택 총 473세대(임대 95세대 포함)가 들어선다. 전체 세대수 20% 이상 임대주택 건설에 따른 용적률 완화로 사업성을 높였다. 단지는 호암산을 조망할 수 있도록 동서 방향으로 통경축을 만든다.강북구 번동2지역(번동 454번지 일대)은 모아주택 2곳이 추진된다. 기존 843세대보다 256세대 늘어난 1099세대(임대 266세대 포함)가 공급된다.중랑구 중화동에는 모아주택 4개 사업이 동시에 통과되면서 총 2295세대(임대 453세대 포함)가 공급된다. 4개 모아주택은 모두 전체 세대수의 10% 이상 임대주택 건설, 세입자 손실보상, 정비기반시설 설치 등에 따른 용적률 완화와 용도지역 상향(제2종 일반(7층이하)→제3종 일반)을 적용받는다.이번 계획은 세입자 손실보상을 적용해 이주 갈등을 선제적으로 차단했다고 시는 덧붙였다. 구체적 보상안은 세입자 현황 파악, 보상안 협의 등을 거쳐 사업시행계획인가 시 최종 확정될 예정이다.서유미 기자