순천시·전남교육청, ‘교육자치협력지구 업무협약’ 체결···4년간 24억원 지원

지역과 공생하는 교육생태계 조성 협력



순천시와 전남교육청이 인재 육성과 교육자치 역량 강화를 위한 ‘교육자치협력지구’ 업무 협약을 체결했다.지난 19일 순천시청에서 열린 협약식은 지역과 공생하는 건강한 교육생태계를 조성하고, 지역 교육력 제고를 위한 미래 교육 실현 등 교육도시로서 위상을 견고히 하는 취지에서 이뤄졌다. 양 기관은 2026년부터 2029년까지 4년 동안 매년 각각 3억원씩 6억원 등 총 24억의 사업비를 순천교육지원청으로 지원한다.업무협약의 주요 내용은 △전남 교육 발전과 지역 교육 활성화를 위한 상호 협력 △교육자치협력지구 사업의 원활한 추진을 위한 행·재정적 지원 △지역 교육생태계 조성과 지역 교육력 제고를 위한 사업 등이다.노관규 시장은 “이번 협약은 우리의 미래 인재들이 더 나은 환경에서 성장할 수 있도록 지역의 특색을 살린 교육을 지역 스스로 만들어 가겠다는 공동의 약속이다”며 “교육은 도시의 미래를 결정짓는 가장 강력한 힘으로, 지역의 지속 가능한 성장으로 이어질 수 있도록 교육청과 더욱 긴밀히 협력해 나가겠다”고 말했다.김대중 전남교육감은 “학생들이 지역 중심 교육생태계 속에서 지역을 깊이 이해하고, 다양한 문제를 해결하는 역량을 갖춰 세계와 공생하는 글로컬 리더로 성장하길 바란다”고 전했다.교육자치협력지구 사업은 지난 2022년부터 순천시와 전남도교육청이 추진 중인 협력사업이다. 마을연계 교육과정 운영, 마을교육공동체 활성화 및 교육 협력체계 활성화 등의 성과를 거두고 있다.순천 최종필 기자