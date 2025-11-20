서울Pn

검색

나이야 가라! 6070 ‘경력 폭포수’ 서울에 콸

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

서울 ‘대각선 횡단보도’로 교통사고 18% 줄어…

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

서울시, 금천 시흥3·강북 번동 등 모아주택 38

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

노원구, 다음달 1일 태릉우성아파트 재건축 정비계

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

‘닐 암스트롱 배출’ 미국 퍼듀대 인천 송도에 캠퍼스 설립

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

펴듀대 전경. 홈페이지 캡처


닐 암스트롱 등 많은 항공우주 분야 선구자들을 배출한 미국 퍼듀대학교가 인천 송도에 공과대학 확장캠퍼스와 첨단산업 연구개발(R&D) 센터를 설립을 추진한다.

인천시는 20일 퍼듀대와 이 같은 내용의 양해각서(MOU)를 체결했다고 밝혔다.

양해각서에는 퍼듀대가 송도에 공대 학부과정 캠퍼스와 반도체·항공우주·인공지능(AI) 기반 R&D센터 설립을 추진한다는 내용이 담겼다.

또 시와 함께 공동 교육과정과 산학 연구 협력 프로그램을 개발하고 글로벌 인재 양성, 국제 공동 연구, 기업 지원 플랫폼 구축 등에 나선다는 계획이다.

이날 디미트리오스 페룰리스(Dimitrios Peroulis) 퍼듀대 부총장은 유정복 인천시장에게 ‘R&D센터 공식설립의향서(LOI)’도 함께 전달했다.

지난 1869년 미국 인디애나주에 설립된 연구 중심대학 퍼듀대는 영국 고등교육 평가기관 QS의 세계대학 순위에서 미국 공립대학 중 9위로 평가된 곳이다. 항공우주 분야에서 닐 암스트롱을 비롯해 27명의 우주비행사를 배출했다.

시는 퍼듀대와 글로벌 반도체·항공우주 업계 간의 협력을 강화하면서 산·학·연이 결합한 첨단산업 교육 클러스터를 단계적으로 조성할 계획이다.

유 시장은 “이번 MOU를 통해 미래 첨단산업을 이끄는 글로벌 혁신 거점으로 AI·바이오·반도체·항공우주를 아우르는 혁신 산업 생태계를 구축하겠다”고 했다.

강남주 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

공유 오피스 지원… 기업 성장과 동행하는 양천

연면적 1902㎡… 22개 기업 입주 사무ㆍ미팅룸ㆍ휴식 등 공간 갖춰

강남구민 10명 중 9명 “구정 잘하고 있다”

성인 1017명 정책 만족도 조사

가고 싶고, 걷고 싶고, 머물고 싶은 마포강변 만든

박강수 구청장 8.2 프로젝트 발표

종로 ‘제설취약지도’로 24시간 스마트 관리

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr