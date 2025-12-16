영등포구, ‘통합 신청사 건립 주민설명회’ 개최

주민 500여명 참여해 의견 전달



최호권 영등포구청장(오른쪽에서 세 번째)이 지난 10일 영등포아트홀에서 열린 ‘통합 신청사 건립 주민설명회’에서 주민들과 이야기하고 있다. 영등포구 제공

서울 영등포구가 이달 10일 영등포아트홀에서 ‘통합 신청사 건립 주민설명회’를 열고 주민들에게 사업 추진 과정과 주요 계획을 공유했다고 16일 밝혔다.설명회에는 500여명의 주민이 참석하며 큰 호응을 얻었다. 행사는 비전 선포와 영상 상영, 경과보고, 국제설계공모 당선작 소개 등의 순서로 진행됐다.통합 신청사는 당산근린공원 남측 부지 일부에 지하 5층에서 지상 20층 규모로 세워진다. 구청·구의회 업무공간과 함께 교육시설, 문화시설, 어린이집, 북카페, 전망 휴게실, 확충된 주차시설 등 주민의 편의를 위한 공간 중심으로 재조성된다.기존 청사 터는 당산근린공원으로 새롭게 단장될 계획이다. 통합 신청사는 2027년 상반기까지 설계를 완료하고 같은 해 착공해 2030년 준공을 목표로 한다.구는 행사에 앞서 신청사 건립과 관련해 주민들의 의견을 미리 접수하기도 했다. 접수된 의견은 ▲공사 중 공원 이용 가능 여부 ▲주민들이 활용할 수 있는 편의 공간 조성 ▲공사 중 소음, 진동, 분진 대책 확보 등이다. 구는 주민들의 의견을 검토해 사업 추진 과정에 반영할 계획이다.최호권 구청장은 “낡고 협소한 업무공간과 분리된 청사 구조로 여러 불편이 있었음에도 서울시에서 가장 늦게 신청사 건립을 추진 중”이라며 “설명회에서 확인된 관심과 기대를 바탕으로, 구민들이 편리하게 이용할 수 있는 열린 청사를 만들기 위해 최선을 다하겠다”고 전했다.송현주 기자