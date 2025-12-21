오늘 동지… 팥죽 새알심 만들기

동지를 하루 앞둔 21일 부산 부산진구 삼광사에서 신도들이 직접 빚은 동지 팥죽 새알심을 건조하고 있다. 삼광사는 22일 시민과 불자 등 약 2만명에게 동지 팥죽을 나눠줄 예정이다.

부산 뉴시스