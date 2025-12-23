광명시의회, 경기도 중부권 의장협의회 광명서 개최… 지방의회 협력 강화 논의

서울Pn

지난 22일 경기도 중부권 7개 시의회의장협의회 제127차 정례회의를 개최한 광명시의회(의장 이지석). 광명시의회 제공


경기도 지방의회 간 협력 강화를 위해 경기도 중부권 의장들이 광명시에 모였다.

광명시의회(의장 이지석)는 지난 22일 경기도 중부권 7개 시의회의장협의회 제127차 정례회의를 개최했다.

이번 회의는 한 해 동안의 협의회 운영 성과를 점검하고, 내년도 운영 방향과 공동 현안에 대해 논의하기 위해 마련됐다.

회의에서는 지방의회의 역할 강화와 지역 간 상생 발전을 위한 협력 방안이 주요 안건으로 다뤄졌다.


지난 22일 열린 경기도 중부권 7개 시의회의장협의회 제127차 정례회의에서 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. 광명시의회 제공


이지석 광명시의회 의장은 “중부권 지방의회가 한자리에 모여 협력의 의미를 되새기고 향후 방향을 논의한 뜻깊은 자리였다”며 “바쁜 일정에도 불구하고 안산·부천·김포·군포·안양·시흥·광명 등 7개 시·군 의회 의장들이 모두 참석해 지역 경제의 어려움에 대한 해결 방안과 다양한 정책 안건을 논의하고, 병오년 붉은 말띠 해를 맞아 덕담을 나누는 의미 있는 시간이 됐다”고 말했다.

한편 광명·안산·부천·김포·군포·안양·시흥시의회 의장으로 구성된 경기도 중부권 7개 시의회의장협의회는 지방의회 발전을 위한 상호 정보 교환과 조사·연구 등 다양한 활동을 이어가고 있다.

온라인뉴스부
