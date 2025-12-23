전북 ‘벤처펀드 1조원 조성’ 조기 달성

벤처 투자 통합 브랜드 ‘J-피움’ 선포

“기업 성장·투자 선순환 생태계 구축”

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

전북도가 ‘벤처펀드 1조원 조성’을 조기 달성했다고 23일 밝혔다. 비수도권 지방자치단체 중 최초로, 지역기업 성장과 투자가 선순환하는 전북형 벤처생태계가 구축됐다는 평가가 나온다.전북 벤처펀드는 민선 8기 출범 이후 성장세를 기록했다. 7기까지 7개 펀드, 2105억원에 머물렀던 결성 규모가 8기 3년간 24개 펀드, 8889억원이 추가되며 약 4.8배로 급증했다. 전북 벤처펀드는 도 출자약정액 896억원에 정부 재정 5489억원, 민간 자금 4609억원이 매칭돼 총 1조 184억원 규모로 조성됐다. 이﻿ 펀드는 전문 벤처캐피털(VC)이 운용하며 도내 유망 기업을 발굴해 투자한다. 투자 성과도 가시화되고 있다. 전북 벤처펀드를 기반으로 도내 78개 기업이 3306억원의 투자를 유치했고, 투자 기업 37곳의 고용 인원은 1453명에서 2264명으로 811명 늘었다.전북도는 이날 전주 라한호텔에서 ‘전북 벤처투자 라운드 SCALE-UP 통합 컨소시엄’ 행사를 개최하고 벤처펀드 누적 결성액 1조 184억원 달성을 축하했다. 민선 8기 핵심 공약인 ‘벤처펀드 1조원 조성’ 목표를 조기 달성한 셈이다. 또 도는 벤처투자 통합 브랜드 ‘J-피움’(PIUM)도 공식 선포했다. 이를 중심으로 유망기업 발굴부터 후속 투자, 스케일업까지 전 과정을 체계적으로 지원할 계획이다. 김관영 전북 지사는 “벤처펀드 1조 원 달성은 전북형 벤처투자 생태계 구축의 초석이 될 것”이라며 “J-피움 브랜드를 통해 도내 기업들이 전북이라는 토양 위에서 활짝 피어날 수 있도록 현장 중심 투자 지원을 아끼지 않겠다”고 밝혔다.전주 설정욱 기자