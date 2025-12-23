서울Pn

검색
지역별 뉴스 선택

공공 통합 앱 ‘서울온’ 내년 정식 서비스

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

중랑구, 서울시 자치구 최초 ‘시민사회 활성화 조

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

서울 강서구, ‘모자보건사업’ 우수 기관 표창

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

성동 첫 ‘장애아 전문 어린이집’ 운영

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

새 유통모델 구축 나선 군위… 로컬푸드직매장 10호 탄생

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

지역 농민에게 안정적 판로 개척
대구 시민에겐 신선 농산물 공급
500여 농가 참여, 300개 품목 거래
올 ‘직매장 콘테스트’ 최우수상 수상


  •
김진열(오른쪽) 대구 군위군수가 23일 군청에서 대구종합유통단지전자관과 군위로컬푸드직매장 운영을 위한 업무협약 체결 후 기념사진을 찍고 있다.


대구 군위군이 지역 우수 농특산품의 홍보와 판로 개척을 위해 동분서주하고 있다. 그 중심에 김진열 군위군수와 군위로컬푸드직매장이 있다.

군위군은 23일 군청 제1회의실에서 대구종합유통단지 내 전자관과 군위로컬푸드직매장 운영을 위한 업무협약을 체결했다. 협약에 따라 군위군과 전자관은 내년 1월부터 군위로컬푸드 직매장의 본격 운영에 들어간다.

이로써 군위로컬푸드직매장은 모두 10곳으로 늘었다. 2021년 8월 군위농협 서부지점 내 셋방살이 신세인 군위농산물코너로 출발한 직매장은 민선 8기 출범 이후 대구 도심 등 주요 지역 9곳에 전용 공간을 신설하는 등 빠르게 확대됐다.

참여 농가와 품목도 500여 농가, 300여 종으로 크게 늘었다. 품질은 군위군수가 보증한다. 총매출액은 19억 5000여만원(올해 11월 기준)으로 급신장했다.

이들 직매장은 도농 교류의 거점 공간이자 전진기지로 굳건히 자리 잡았다. 군위지역 농민에게는 안정적인 판로를, 대구 시민에게는 신선하고 안전한 농산물을 믿고 구매할 수 있는 공간으로 평가받는다.

이런 획기적인 성과로 군위군은 지난 10월 농림축산식품부와 한국농수산식품유통공사(aT)가 공동 주관한 ‘2025년 로컬푸드직매장 우수사례 콘테스트’에서 최우수상을 받았다.

지난달엔 농식품부 등이 주관한 ‘2024년 지역먹거리계획 과제 분야 우수사례 공모전’에서 장려상을 수상했다. 농특산물 유통 관련 평가에서 연이은 수상은 전국에서 찾기 힘든 사례로 알려졌다.

직매장 안팎에서는 김 군수의 남다른 ‘신토불이’ 신념과 부단한 노력이 일군 성과라는 이야기가 나온다. 그는 2022년 7월 민선 8기 군수 취임 이후 군위 농특산물 시장 개척 1호 세일즈맨을 자처하며 밤낮없이 뛰었다. 특히 직매장 일이라면 만사를 제쳐놓고 빠짐없이 현장으로 달려가 챙겼다. 관련 분야 인력과 예산도 전폭 지원하고 나섰다. 이에 직매장에는 언제나 ‘군위 신토불이 1호 김진열 군수’가 함께 한다는 말이 나올 정도다. 김 군수는 “군위 로컬푸드 유통망의 안정적 정착과 도심형 확산 기반을 다지는 등 새로운 유통 모델을 구축해 나가겠다”고 말했다.

글·사진 대구 김상화 기자
2025-12-24 21면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

지방자치 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

‘강북횡단 지하도시고속도로’ 예정지 찾은 오세훈 시

용산문화재단 임원 구성 마무리… 내년 2월 출범

박희영 구청장 “문화도시로 이끌 것” 초대 이사장에 팝페라 테너 임형주

금천 민생쿠폰 집행 우수… 특교세 1.5억 확보

1차 98.8%·2차 97.6% 지급

양천, 목동선·강북횡단선 재추진 촉구

주민 6만 5000명 서명부 전달 이기재 구청장 “서울시와 협력”

츮 ڶŸ Ÿ&

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr