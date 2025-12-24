장성군, 농기계 임대사업 평가 5년 연속…‘전국 1위’

농기계 임대료 50% 감면…비용 1억 7000천 만원 절감

장성군, 내년부터 ‘농기계 원스톱 운송 서비스’ 시행키로



장성군이 2025 농기계 임대사업 평가에서 5년 연속 1위를 수상했다. (장성군 제공)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

전남 장성군이 농림축산식품부 농기계 임대사업 평가에서 ‘5년 연속 전국 1위’ 기록을 달성했다고 24일 밝혔다.군은 올해 농기계 임대료 50% 감면을 시행해 농업인의 경제적 부담을 줄였다. 금액으로 환산하면 1억 7000여만원 상당의 경영비를 줄이는 효과를 거둬 영농에 큰 힘이 됐다.군은 적기에 농기계 임대 서비스를 제공해 기계화 영농 촉진에 앞장섰다. 또한 농기계 안전 확보를 위한 교육도 체계적으로 실시했다는 평가를 받았다.군은 내년부터 ‘농기계 원스톱 운송 서비스’를 제공할 계획이다. 농업인이 임대사업소를 방문하지 않아도 원하는 장소에서 농기계를 받아볼 수 있는 사업으로, 운반 차량이 없는 영세농가를 대상으로 한다. 사용한 농기계는 군이 책임지고 회수한다.운송 대상 기종은 1톤 트럭으로 운반이 가능한 자가동력 농기계 또는 인력 운반이 가능한 농기계로 승용제초기, 관리기, 경운기, 콩탈곡기, 파종기 등 43종이다.이밖에 군은 노후 농기계 대체 지원, 주산지 일관 기계화사업 등에 선정돼 국비 포함 사업비 4억 원을 확보한 점도 긍정적이다.김한종 장성군수는 “전국 최고 수준의 서비스로 정평이 나 있는 ‘장성 농기계임대사업’이 5년 연속 전국 1위 기록을 이어가게 되어 매우 뜻깊다”면서 “앞으로도 농업인의 영농 편의성 향상을 위해 꾸준히 노력하겠다”고 밝혔다.임형주 기자