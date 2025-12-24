순천시 주암면마중물보장협의체, 장학금 지원으로 지역에 내리사랑 실천

서울Pn

주암면 고등학생 5명에게 500만원 전달


순천시 주암면마중물보장협의체가 지역 기탁자의 소중한 후원금 500만원을 관내 고등학생 5명에게 전달했다.


순천시 주암면마중물보장협의체가 22일 지역 기탁자의 소중한 후원금 500만원을 관내 고등학생 5명에게 전달했다.

각각 100만원씩 지급된 장학금은 주암면 출신 독지가 안민영 씨의 지역 사회에 대한 깊은 애정과 미래 세대에 대한 관심으로 마련됐다. 협의체는 안 씨를 통해 2022년부터 지역 인재들이 꿈을 펼칠 수 있도록 지원하며 후학을 격려하고 있다.

조연중 주암면마중물보장협의체 위원장은 “우리 지역 학생들이 열악한 환경에도 훌륭하게 성장하길 바라는 마음으로 추진했다”며 “꿈을 향해 나아가는 데 작은 디딤돌이 되기를 바란다”고 밝혔다.

최향숙 주암면장은 “지역 인재 양성에 힘써 주신 안민영 기탁자에게 진심으로 감사드린다”며 “학생들이 이번 장학금을 통해 더욱 학업에 정진하고 나아가 지역 사회에 긍정적인 영향을 미치는 훌륭한 인재로 성장하길 기대한다”고 전했다.

주암면마중물보장협의체는 앞으로도 지역 사회와 함께하는 다양한 나눔 활동을 통해 소외된 이웃들에게 희망을 전하고, 따뜻한 공동체를 만들어 나가는 데 앞장선다는 방침이다.


순천 최종필 기자
