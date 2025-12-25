미소품은·가야애숨결·고흥이든… 지자체들 농특산물 공동 브랜드 ‘붐’

지역 특성 살려 경쟁력ㆍ인지도 강화

‘미소품은·가야애숨결·전주한옥애뜰·고흥이든…’지방자치단체들의 농특산물 공동브랜드 개발 경쟁이 뜨겁다. 지역 농업의 특성을 살리고 미래 경쟁력 확보를 위해 품목별로 난립한 브랜드를 합치거나 신규 개발해야 한다는 판단에서다.경북 안동시는 지역 첫 농산물 통합브랜드 ‘미소품은’을 공식 출시한다고 지난 23일 밝혔다. 시는 안동을 상징하는 하회탈의 따뜻한 미소에서 착안해 품질과 신뢰성을 핵심 가치로 삼고, 안동 농산물에 대한 긍정적인 이미지를 전달할 수 있도록 기획했다.경북 고령군은 최근 ‘고령군 농산물 공동 브랜드 개발용역’ 최종 보고회를 열고 신규 브랜드 ‘가야애 숨결’을 공식 확정했다. 가아애숨결은 대가야의 기운이 깃든 농산물, 농민 정성과 생생한 자연이 길러낸 정직한 먹거리라는 메시지를 담았다.전북 전주시는 농산물 공동브랜드 사용에 관한 조례 제정을 통해 공동브랜드인 ‘전주한옥애뜰’을 최근 선보였다. 시는 새 브랜드 출시로 체계적인 품질 관리와 브랜드 통합 운영 기반을 마련할 수 있게 됐다. 이밖에 전남 고흥군은 스마트팜 혁신밸리 농산물 공동브랜드 ‘고흥이든’, 경북도는 지역 수산식품 인증 브랜드 ‘바다주이소’를 각각 개발했다.안동·고령 김상화 기자