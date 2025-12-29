GTX-A 개통 1년 … 경기 서부 교통지형 바꿨다

고양시민 이용객 연말 970만 명 추산

교외선 재개통으로 동서축 철도 복원



5개 철도가 교차하는 고양시 대곡역과 일산 전경

서울역~운정중앙역 구간을 운행하는 수도권광역급행철도(GTX) A노선이 개통 1주년을 맞은 가운데, 고양시 구간인 킨텍스역과 대곡역의 누적 이용객 수가 1000만 명 돌파를 눈앞에 두고 있다. 개통 초기보다 이용객이 크게 늘면서 경기 서부를 남북으로 잇는 GTX-A와 동서를 연결하는 교외선이 맞물려 개통하면서 경기서부 교통 지형 전반을 바꿔놓았다는 평가가 나온다.29일 경기 고양시에 따르면 GTX-A노선은 지난해 12월 28일 운정중앙~서울역 구간 운행을 시작한 이후 킨텍스역과 대곡역을 중심으로 이용객이 꾸준히 증가했다. 개통 이후 올해 11월 초까지 두 역의 누적 이용객은 약 816만 명으로 집계됐다. 이후에도 증가세가 이어지며 이날 기준 누적 이용객은 약 970만 명에 이를 것으로 추산된다.하루 평균 이용객 수도 뚜렷한 증가 흐름을 보였다. 개통 초기인 올해 1월 하루 평균 1만 6000명 수준이던 이용객은 10월 들어 2만 8000명으로 늘어 약 75% 증가했다. 비슷한 이용 흐름이 이어질 경우 열흘 안에 누적 이용객 1000만 명 돌파가 예상된다.이용자 만족도 역시 높다. 한국교통안전공단의 최근 조사결과 이용객의 86%가 GTX-A 이용에 대해 ‘만족한다’고 응답했으며, 만족 이유로는 ‘이동시간 단축’이 66%로 가장 높았다. 실제 킨텍스역에서 서울역까지는 16분, 대곡역에서는 11분이면 이동할 수 있어 출퇴근 체감 시간이 크게 줄었다는 평가다.이용 목적은 출퇴근이 31%로 가장 많았고, 주 이용 시간대는 오전 7~9시 출근 시간대가 37%를 차지했다. GTX-A가 단순한 광역 교통수단을 넘어 일상적인 통근 수단으로 빠르게 자리 잡고 있음을 보여준다. 킨텍스역은 대형 공연과 전시 행사 시 이용객이 집중하는 특징도 나타났다. 하루 최대 이용객은 4만 8000명에 달했다.GTX-A 개통은 도로 교통에도 변화를 가져왔다. 올해 1~9월 자유로 교통량은 전년 동기 대비 하루 평균 1.3% 감소했다. 반면 GTX-A를 포함해 지하철 3호선 일산선과 경의중앙선, 서해선이 교차하는 대곡역 이용객은 개통 전 하루 평균 5400명에서 올해 10월 기준 1만 9000명으로 급증하며 광역 환승 거점으로서의 위상이 한층 강화됐다.지난 1월 24년 만에 운행을 재개한 교외선도 고양 대곡역과 의정부역을 동서 방향으로 연결하며 경기 북부 철도 교통환경 개선에 힘을 보태고 있다. 교외선은 대곡에서 양주 장흥을 거쳐 의정부까지 30.5km를 잇는 노선으로, 지난 1~10월 고양시 구간인 대곡·원릉역 이용객은 승차 8만 2149명, 하차 7만 8038명으로 집계됐다. 출퇴근 수요는 물론 관광 목적 이용도 꾸준히 이어지고 있다.이동환 고양시장은 “GTX-A와 교외선이 동시에 운행하면서 고양시는 서울 도심과 수도권 북부를 잇는 핵심 철도 축을 함께 확보하게 됐다”고 말했다.한상봉 기자