GTX-A 개통 1년 … 경기 서부 교통지형 바꿨다

고양시민 이용객 연말 970만 명 추산
교외선 재개통으로 동서축 철도 복원
29일 경기 고양시에 따르면 GTX-A노선은 지난해 12월 28일 운정중앙~서울역 구간 운행을 시작한 이후 킨텍스역과 대곡역을 중심으로 이용객이 꾸준히 증가했다. 개통 이후 올해 11월 초까지 두 역의 누적 이용객은 약 816만 명으로 집계됐다. 이후에도 증가세가 이어지며 이날 기준 누적 이용객은 약 970만 명에 이를 것으로 추산된다.
하루 평균 이용객 수도 뚜렷한 증가 흐름을 보였다. 개통 초기인 올해 1월 하루 평균 1만 6000명 수준이던 이용객은 10월 들어 2만 8000명으로 늘어 약 75% 증가했다. 비슷한 이용 흐름이 이어질 경우 열흘 안에 누적 이용객 1000만 명 돌파가 예상된다.
이용자 만족도 역시 높다. 한국교통안전공단의 최근 조사결과 이용객의 86%가 GTX-A 이용에 대해 ‘만족한다’고 응답했으며, 만족 이유로는 ‘이동시간 단축’이 66%로 가장 높았다. 실제 킨텍스역에서 서울역까지는 16분, 대곡역에서는 11분이면 이동할 수 있어 출퇴근 체감 시간이 크게 줄었다는 평가다.
이용 목적은 출퇴근이 31%로 가장 많았고, 주 이용 시간대는 오전 7~9시 출근 시간대가 37%를 차지했다. GTX-A가 단순한 광역 교통수단을 넘어 일상적인 통근 수단으로 빠르게 자리 잡고 있음을 보여준다. 킨텍스역은 대형 공연과 전시 행사 시 이용객이 집중하는 특징도 나타났다. 하루 최대 이용객은 4만 8000명에 달했다.
GTX-A 개통은 도로 교통에도 변화를 가져왔다. 올해 1~9월 자유로 교통량은 전년 동기 대비 하루 평균 1.3% 감소했다. 반면 GTX-A를 포함해 지하철 3호선 일산선과 경의중앙선, 서해선이 교차하는 대곡역 이용객은 개통 전 하루 평균 5400명에서 올해 10월 기준 1만 9000명으로 급증하며 광역 환승 거점으로서의 위상이 한층 강화됐다.
이동환 고양시장은 “GTX-A와 교외선이 동시에 운행하면서 고양시는 서울 도심과 수도권 북부를 잇는 핵심 철도 축을 함께 확보하게 됐다”고 말했다.
