서울Pn

검색

명동 31일 글로벌 카운트다운…‘이순신1545 중

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

雪렘 가득… 도봉, 내일 눈썰매장 활짝

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

금천 어린이들 눈썰매 타며 겨울 추억 쌓아요

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

성동 민원서비스 5년 연속 우수기관

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

중랑구, 면목동 가로주택정비사업…조합설립 인가

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

중랑구 면목동 1-1번지 조감도. 중랑구 제공


서울 중랑구는 지난 22일 면목동 1-1번지 일대 가로주택정비사업에 대한 조합설립 인가를 완료했다고 29일 밝혔다.

해당 지역은 총면적 1만 3641.41㎡ 규모의 저층 주거 밀집 지역으로, 건축 연한이 지난 건축물이 약 57%를 차지하고 있다. 정비사업이 완료되면 지하 2층~지상 22층, 총 385세대 규모의 공동주택이 들어설 예정이다.

이 지역은 서울시가 저층 주거지를 체계적으로 정비하기 위해 수립한 ‘모아타운 관리계획’에 포함돼 있으며, 여러 소규모 정비사업을 하나의 생활권으로 묶어 도로·보행로 등 기반 시설까지 함께 개선하는 방식으로 추진된다.

특히 망우산과 용마가족공원, 배밭공원 등 인근 자연환경을 편리하게 이용할 수 있도록 공공보행로를 설치해 걷기 좋은 주거환경을 조성할 계획이다.

구는 건축·교통·환경을 함께 검토하는 통합심의를 거쳐 사업시행계획 인가를 추진하는 등 행정지원을 이어가겠다고 밝혔다.

류경기 구청장은 “이번 조합설립 인가는 면목동 1-1번지 일대가 본격적인 정비 단계에 들어섰다는 점에서 의미가 크다”며 “구는 정비사업 전 과정에서 행정적 지원을 강화해, 주민 부담은 줄이고 쾌적한 주거환경이 조성될 수 있도록 적극 뒷받침하겠다”고 말했다.

유규상 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

영등포구, 서울시 옥외광고물 수준향상 평가 ‘우수

2019년부터 올해까지 6년 연속 우수구 성과

광진, 공공기관 청렴도 3년째 1등급

709개 기관 평가… 구 단위 유일 김경호 구청장 “신뢰 행정 실현”

강동, 지역 기업 손잡고 다자녀 가정 양육비 부담

26회 ‘윈윈 프로젝트’ 결연식 333가정에 누적 10억원 후원

놀이공간·학원가 교통… 주민과 해답 찾는 강남

조성명 구청장, 현안 해결 앞장

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr