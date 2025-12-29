인천 경제규모 서울 이어 2위…경제성장률 타 시·도 압도



인천시 지역내총생산 성장률(실질) 추이. 인천시 제공

최근 3년간 인천의 경제성장률이 타 시·도를 압도한 것으로 나타났다.인천시는 국가데이터처가 발표한 지난해 지역소득(잠정) 추계 결과에 따르면 전년 대비 실질 경제성장률은 3.1%로 전국 평균 2.0%를 크게 웃돌았다.특히 2022년부터 지난해까지 고성장을 이어가 3년 평균 경제성장률은 5.3%를 기록했다. 이 기간 경제성장률만 놓고 보면 전국 평균 2.1%의 2.5배가 넘는 것으로 전국 1위다.지난해 지역내총생산(GRDP)은 126조 원으로 전년 대비 8조 원 증가했다. 2021년 처음 100조 원을 돌파한 GRDP는 2022년 113조원, 2023년 118조 원으로 꾸준한 증가세다. 이에 힘입어 인천 경제규모는 특·광역시 가운데 서울에 이어 2위 자리를 안정적으로 유지하고 있다.산업별로는 제조업과 운수업이 인천 경제를 견인한 것으로 조사됐다. 제조업은 석탄, 석유화학, 의약품·바이오 등 주력 산업이 7.7% 성장했으며 인천공항과 인천항을 중심으로 운수업도 6.8% 성장했다.신승열 시 기획조정실장은 “이번 결과를 통해 인천의 안정적인 경제 성장세가 다시 한번 확인됐다”며 “앞으로도 실물경제 경쟁력을 바탕으로 지속적인 경제성장과 경기 활성화를 위한 정책적 노력을 이어갈 것”이라고 말했다.강남주 기자