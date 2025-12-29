무안군의회, 무안국제공항 정상화 촉구

서울Pn

정부, 부실 대응 인정하고 재개항 로드맵 제시해야


  •
무안군의회가 29일 성명을 통해 무안국제공항 정상화를 촉구하고 있다.


전남 무안군의회는 29일 제주항공 여객기 참사 1주기를 맞아 무안공항 정상화를 촉구하고 나섰다.

무안군의회는 이날 성명을 통해 “사고 후 1년간 공항이 방치되면서 서남권 200만 주민의 하늘길이 막히고, 지역 경제가 회복 불능의 위기에 처했다”며 정상화를 위한 정부의 책임 있는 자세를 요구했다.

군의회는 사고 피해를 키운 핵심 원인으로 지목된 ‘방위각제공시설’(로컬라이저)이 애초 관련 법규를 위반해 설치한 위법 시설물이었다고 지적했다.

또 최근 국민권익위원회가 이 같은 사실을 공식적으로 확인함에 따라 정부의 사고조사와 후속 대응이 총체적으로 부실했음이 드러났다고 강조했다.

군의회는 “사고 이후에도 종단 안전 구역 연장, 방위각제공시설 구조 개선 등 안전을 위한 핵심 후속 조치가 제때 이뤄지지 않아 정부의 정상화 의지마저 의심하게 하고 있다”며 “국토교통부가 7개 공항의 관련 시설 개선 사업을 추진하면서도, 정작 사고가 난 무안 공항에 대한 조치가 늦어지는 것은 납득하기 어렵다”고 주장했다.

또 정부에 대해 국제 규정에 부합하는 방위각제공시설 개선 및 설치와 종단 안전 구역 확보 등 공항 안전성 강화 방안 신속 추진, 반복되는 임시 폐쇄 연장 조치 중단, 공항 재개항을 위한 구체적인 로드맵 제시 및 지역경제 회복을 위한 종합 대책 마련 등을 촉구했다.

무안 류지홍 기자
